2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercihleri ne zaman sona eriyor?
Tercih maratonunda geri sayım sürerken öğrenciler, lise hayallerine bir adım daha yaklaşmak için son düzenlemelerini yapıyor; süreç tamamlandığında ise gözler yerleştirme takvimine çevrilecek. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.
Tercih maratonunda geri sayım sürerken öğrenciler, lise hayallerine bir adım daha yaklaşmak için son düzenlemelerini yapıyor; süreç tamamlandığında ise gözler yerleştirme takvimine çevrilecek. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri, 5 Ağustos 2026’da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren sonuçlarını öğrenebilecek ve nakil süreci için tercih hazırlıklarına başlayabilecek. Ayrıca, kontenjan durumuna göre yeni fırsatlar da yakından takip edilecek.
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
2026 LGS kapsamında tercih işlemleri, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul platformu üzerinden yapılıyor. Adaylar bu süreçte okul seçimlerini tamamlayarak tercih listesini oluşturuyor; işlemlerin geçerli sayılması için onay sürecinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.