2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercihleri ne zaman sona eriyor?

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri, 5 Ağustos 2026’da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren sonuçlarını öğrenebilecek ve nakil süreci için tercih hazırlıklarına başlayabilecek. Ayrıca, kontenjan durumuna göre yeni fırsatlar da yakından takip edilecek.