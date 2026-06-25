Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği yaz indirimleriyle milyonlarca oyuncuyu bir araya getiriyor. Yüzlerce yayıncı ve oyun geliştiricisinin katıldığı kampanya kapsamında birçok popüler oyun önemli indirimleriyle satışa çıkıyor. Oyuncular, bütçelerine uygun fiyatlarla oyun kütüphanelerini genişletme fırsatı yakalıyor. Bu nedenle Steam Yaz İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihleri oyun dünyasının en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek? İşte 2026 Steam Yaz İndirimleri takvimi...