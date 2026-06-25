2026 Steam yaz indirim tarihleri: Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Oyun tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla beklediği Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Binlerce oyunun indirimli fiyatlarla satışa sunulacağı kampanya dönemi öncesinde oyuncular, indirimlerin başlayacağı ve sona ereceği tarihi araştırıyor. Kampanya süresince birçok oyunun kısa süreli fırsatlarla satışa sunulması bekleniyor. Peki Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak, hangi gün bitecek? İşte 2026 Steam Yaz İndirimleri tarihleri...
Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği yaz indirimleriyle milyonlarca oyuncuyu bir araya getiriyor. Yüzlerce yayıncı ve oyun geliştiricisinin katıldığı kampanya kapsamında birçok popüler oyun önemli indirimleriyle satışa çıkıyor. Oyuncular, bütçelerine uygun fiyatlarla oyun kütüphanelerini genişletme fırsatı yakalıyor. Bu nedenle Steam Yaz İndirimleri'nin başlangıç ve bitiş tarihleri oyun dünyasının en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek? İşte 2026 Steam Yaz İndirimleri takvimi...
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 Steam Yaz İndirimleri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak. Oyuncular bu tarihten itibaren Steam mağazasında yer alan binlerce oyuna indirimli fiyatlarla ulaşabilecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok popüler yapımın ve bağımsız oyunun kampanyaya dahil olması bekleniyor.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ GÜN BİTECEK?
Steam tarafından paylaşılan takvime göre 2026 Yaz İndirimleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Böylece oyuncular yaklaşık iki hafta boyunca indirim fırsatlarından yararlanabilecek.
Kampanyanın sona ermesiyle birlikte oyun fiyatları normal seviyelerine dönecek.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?
Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyunun fiyatında düşüş yaşanması bekleniyor. AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, strateji, aksiyon, spor ve simülasyon türlerindeki birçok oyunun kampanyaya dahil edilmesi öngörülüyor.