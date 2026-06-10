Kılıktan kılığa giren çift suç makinesi çıktı

İstanbul Başakşehir'de bir markette alışveriş yapan vatandaşın içerisinde para, altın ve önemli belgelerin bulunduğu çantası çalındı. Hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda... Daha Fazla Göster İstanbul Başakşehir'de bir markette alışveriş yapan vatandaşın içerisinde para, altın ve önemli belgelerin bulunduğu çantası çalındı. Hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı gerçekleştiren iki şüphelinin karı koca olduğu ortaya çıktı. Yakalanan karı koca suç makinesi çıktı. Daha Az Göster