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        Haberler Bilgi Gündem 2026 TEMMUZ EMEKLİ ZAMLARI: Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Merkez Bankası verileri açıklandı mı? Emekli maaşı tahmini zam oranları

        2026 TEMMUZ EMEKLİ ZAMLARI: Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Merkez Bankası verileri açıklandı mı?

        2026 Temmuz emekli zammı için kritik veriler gelmeye başladı! Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri açıklandı mı, maaşlara ne kadar artış yansıyacak? İşte milyonların merak ettiği zam oranına dair ilk tahminler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Emekli maaşlarına Temmuz 2026’da yapılacak zam için geri sayım sürüyor. Gözler Merkez Bankası verilerinde! Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olabilir? Tüm senaryolar ve beklentiler burada…

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        EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI

        Toplam enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak hesaplanırken, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,04 seviyesinde gerçekleşti. Buna ek olarak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 12,40’a ulaştı.

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        MERKEZ BANKASI TAHMİNİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, aylık enflasyon beklentisi mayıs için yüzde 1,89, haziran için ise yüzde 1,52 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28,94 seviyesinde yer aldı.

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        Bu tahminler doğrultusunda yapılan yeni hesaplamalara göre toplam enflasyon oranı yüzde 18,38’e yükselirken, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,65 olarak belirlendi. Yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte kümülatif maaş artışının ise yüzde 14,12 seviyesine ulaşması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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