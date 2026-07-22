2027 HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR? Hac kesin kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? e-Devlet Hac kayıt ekranı...
2027 yılı hac kuralarının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca adayın bekleyişi sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekilişe katılan 1 milyon 878 bin 46 kişi arasından 84 bin 942 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek için kesin kayıt hakkı elde etti. Kurada adı çıkan vatandaşların gündeminde şimdi kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı bulunuyor. Peki 2027 hac kayıtları nereden gerçekleştirilecek, e-Devlet üzerinden hangi adımlar izlenecek? İşte hac kesin kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2027 hac kurasının tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çekilişe 1 milyon 878 bin 46 kişi katılırken, 84 bin 942 aday hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde etti. İsmi açıklanan vatandaşlar şimdi kayıt takvimi ile başvuru sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki 2027 hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak, işlemler hangi platform üzerinden yapılacak ve e-Devlet ekranında hangi adımlar izlenecek? İşte hac kayıt sürecine dair bilinmesi gerekenler…
2027 HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.
Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.