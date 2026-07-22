2027 HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR? Hac kesin kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? e-Devlet Hac kayıt ekranı...

2027 hac kurasının tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çekilişe 1 milyon 878 bin 46 kişi katılırken, 84 bin 942 aday hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde etti. İsmi açıklanan vatandaşlar şimdi kayıt takvimi ile başvuru sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki 2027 hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak, işlemler hangi platform üzerinden yapılacak ve e-Devlet ekranında hangi adımlar izlenecek? İşte hac kayıt sürecine dair bilinmesi gerekenler…