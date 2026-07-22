Biyolojik kızı Vivienne de Brad Pitt'in soyadını bırakmak için mahkemeye başvurdu

Angelina Jolie ile birlikteliğinden üçü biyolojik, üçü de evlatlık toplam altı çocuğu olan Brad Pitt, boşanma sonrası ilişkisinin koptuğu çocuklarıyla soyadı bağını da bir bir kaybediyor. Son olarak biyolojik kızı Vivienne Jolie-Pitt soyadını yasal olarak değiştirmek için harekete geçti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in en küçük kızı, profesyonel hayatında soyadını bırakmasının üzerinden iki yıl geçtikten sonra, babasının soyadını tamamen bırakma yönünde bir adım daha attı.

Kısa süre önce 18 yaşına giren Vivienne, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak adını 'Vivienne Marcheline Jolie-Pitt'ten 'Vivienne Marcheline Jolie' olarak değiştirmek istediğini belirtti.

Vivienne, belgelerde isim değişikliğinin gerekçesi olarak "kişisel nedenlerini" gösterdi. Soyadı duruşması için mahkemeden verilen tarih, 2 Kasım oldu.

GAZETEYE İLAN VERDİLER

Vivienne daha önce Tony ödüllü Broadway müzikali 'The Outsiders'ta yapımcı olarak görev alırken, adındaki Pitt'i kaldırmıştı. Gösterinin program kitapçığında sadece Vivienne Jolie olarak geçiyordu.

Geçtiğimiz hafta, 21 yaşındaki ablası Zahara, adından Pitt'i sildirmek için yasal süreçte gerekli bir adımı tamamlamış, California eyaletinde yasal zorunluluk olarak gazeteye soyadı değişikliği ilanı vermişti. Zahara'nın duruşması, eylül ayında yapılacak.

Bu yılın başlarında, 24 yaşındaki Maddox, Angelina Jolie'nin yardımcı yönetmenliğini yaptığı 'Couture' filminde Pitt soyadını jenerikten çıkardıktan sonra yasal olarak isim değişikliği başvurusunda bulunmuştu. Maddox da soyadından 'Pitt'i çıkarmak istediğini açıklayan ilanı gazeteye vermişti.

Jolie ve Pitt çiftinin ilk biyolojik çocuğu olan 19 yaşındaki dansçı kızları Shiloh, dans dünyasında sadece 'Shi' olarak tanınıyor. Pitt soyadını bırakarak yasal olarak adını değiştirmesi 2024 yılında onaylandı.

Brad Pitt'in soyadını şu anda yalnızca 23 yaşındaki Pax ve Vivienne'in ikiz kardeşi Knox koruyor.

2005 yapımı 'Bay ve Bayan Smith' (Mr. and Mrs. Smith) filminin setinde tanışan Pitt ve Jolie, uzun süreli ilişkileri boyunca Hollywood'un en gözde çifti olarak görüldü. Ağustos 2014'te Fransa'nın güneyinde gizli bir törenle evlenen ikili, ilişkileri boyunca üç biyolojik çocuk sahibi oldu. 2006'da kızları Shiloh, 2008'de de ikizleri Vivienne ve Knox dünyaya geldi.

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Angelina Jolie, Brad Pitt ile ilişkisine başlamadan önce Maddox'u evlat edinmişti, Pitt daha sonra Maddox'u nüfusuna geçirdi. Çift, birlikte Zahara ve Pax'i evlat edindi.

Bir zamanlar 'Brangelina' olarak anılan Jolie ve Pitt ikilisi, 2016'da ayrıldı; boşanma davası ise 2024'te resmi olarak sonuçlandı.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Ayrılık sonrası Btad Pitt'in, çocuklarıyla ilişkisi sağlıklı bir şekilde yürümedi. Pitt cephesinden kaynaklar, Angelina Jolie'nin çocukları babasından uzaklaştırdığı iddiasında bulunurken, Jolie'ye yakın kaynaklar ise Pitt'in kendisinin çocuklarıyla görüşmeyi kestiğini öne sürdü. Her iki oyuncu da bugüne dek bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

YENİ HAYAT KURDU

Çocuklarından uzak kalan Pitt, genç sevgilisiyle kendine yeni bir hayat kurdu. 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile 2022'nin sonlarından bu yana birliktelik yaşıyor. Çift, son zamanlarda katıldıkları etkinliklerde birbirlerini öperek ve birbirlerine yakınlık göstererek kameralar karşısında bulunmaktan kaçınmıyor.

Angelina Jolie ise Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra hayatına yeni birini almadı. 51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, tüm çocuklarının reşit olmasıyla birlikte ABD'den taşınmaya hazırlanıyor. Daha önce Kamboçya'da yaşamayı hayal ettiği bilinen ünlü oyuncunun, hayatını Kamboçya'da sürdüreceği, iş için ABD'ye gidip geleceği öğrenildi.