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        Haberler Gündem Ankara'da eğitim helikopteri düştü!

        Ankara'da eğitim helikopteri düştü!

        Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştüğü iddia edildi. Bölgeye çok sayıda yardım ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'da eğitim helikopteri düştü!

        Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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