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        Haberler Bilgi 23 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANDI | Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef… Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de hangi yapım zirvede?

        23 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANDI | Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef… Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de hangi yapım zirvede?

        23 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve ATV'de Aşk ve Taht dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Haysiyet, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Tuzlu Kahve ve NOW TV'de Anne Yarısı dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Yapımların Total, AB ve 20+ABC1 gruplarında elde ettiği izlenme oranları merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ABC1, AB ve Total'de hangi yapım zirvede? İşte 23 Eylül 2026 reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        23 Eylül Çarşamba akşamı televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Gecenin reyting yarışında özellikle yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi ve programların performansı merak konusu oldu. Bu kapsamda izleyiciler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sevdan Bir Ateş mi, Aşk ve Taht mı, MasterChef Türkiye mi zirveye çıktı? İşte, 23 Eylül 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total reyting sıralaması…

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        23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Eylül 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Böylece Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün birincisi ve yapımların sıralaması belli oldu.

        Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisi tüm kategorilerde birinci olurken, Sevdan Bir Ateş özeti ise ikinci oldu.

        Total'de ve ABC1'de üçüncü sırada ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

        AB'de ise üçüncü sırada TV8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yer aldı.

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        23 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        23 EYLÜL 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1- Sevdan Bir Ateş – Show TV

        2- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV

        3- MasterChef Türkiye – TV8

        4- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        5- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        6- Esra Erol'da – ATV

        7- ATV Ana Haber – ATV

        8- Tuzlu Kahve (Tekrar) – Star TV

        9- MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

        10- Show Ana Haber – Show TV

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        23 EYLÜL 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1- Sevdan Bir Ateş – Show TV

        2- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV

        3- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        4- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        5- MasterChef Türkiye – TV8

        6- Esra Erol'da – ATV

        7- Tuzlu Kahve (Tekrar) – Star TV

        8- ATV Ana Haber – ATV

        9- Show Ana Haber – Show TV

        10- Kanal D Ana Haber – Kanal D

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