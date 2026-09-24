23 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANDI | Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef… Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de hangi yapım zirvede?

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Böylece Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün birincisi ve yapımların sıralaması belli oldu.

Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisi tüm kategorilerde birinci olurken, Sevdan Bir Ateş özeti ise ikinci oldu.

Total'de ve ABC1'de üçüncü sırada ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise üçüncü sırada TV8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye yer aldı.