29 EKİM RESMİ TATİL TAKVİMİ: Bu yıl 29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil kaç gün? 28 Ekim yarım gün mü?
Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala 28 ve 29 Ekim tarihlerinde uygulanacak tatil düzeni yeniden gündeme geldi. Ekim ayının son haftasında okul ve iş programlarını planlamak isteyen milyonlarca kişi, resmi tatilin hangi gün ve saatte başlayacağını araştırıyor. Özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okullarda derslerin devam edip etmeyeceği, kamu kurumlarında mesainin nasıl uygulanacağı ve özel sektör çalışanlarının tatil durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim 2026 yarım gün tatil mi, okullar açık olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte 28-29 Ekim resmi tatil takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Ekim ayının sonuna yaklaşılırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak resmi tatil takvimi öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gündemine taşındı. Bayram hazırlıkları sürerken özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okul ve iş yerlerinde nasıl bir çalışma düzeni olacağı araştırılmaya başlandı. Hafta ortasına denk gelen Cumhuriyet Bayramı'nın tatil süresini nasıl etkileyeceği merak edilirken kamu kurumları, özel sektör ve eğitim kuruluşlarındaki mesai saatleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar tatil mi, dersler öğlene kadar mı sürecek? Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hangi saatte başlayacak, 29 Ekim Perşembe günüyle birlikte toplam kaç gün tatil yapılacak? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimine dair bilinmesi gerekenler...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2026 tarihinde tam gün resmi tatil uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim, ulusal bayramlar kapsamında yer alıyor.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye ara verilecek, resmi tatil hükümlerine tabi iş yerlerinde de tatil düzenlemesi geçerli olacak.
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda okullarda ve kamu kurumlarında günün ilk yarısında normal eğitim ve mesai düzeni devam ederken, öğleden sonra tatil uygulamasına geçilecek.
29 Ekim'in tamamının da resmi tatil olmasıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek.
29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü 29 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.
29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise resmi tatil saat 13.00’te başladığı için okullarda öğleden sonra tatil uygulanacak.
Bu nedenle öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü sabah eğitimlerine devam edecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü ise tatil yapacak.
29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanacak. 28 Ekim'de ise saat 13.00'e kadar normal mesai devam edecek, öğleden itibaren resmi tatil başlayacak.
Özel sektörde çalışma düzeni, iş yerlerinin faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilecek. Resmi tatil günlerinde görev yapan çalışanların ücret ve diğer hakları ise ilgili iş mevzuatı kapsamında belirlenecek.