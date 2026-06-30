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        Haberler Bilgi Gündem 29 Haziran 2026 reyting sonuçları: Total, AB, ABC1'de zirvenin sahibi kim oldu?

        29 Haziran 2026 reyting sonuçları: Total, AB, ABC1'de zirvenin sahibi kim oldu?

        Televizyon ekranlarında 29 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, yarışma, haber ve eğlence programları izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Günün ardından gözler, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarına çevrilirken, hangi yapımın zirvede yer aldığı merak edilmeye başlandı. "29 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi hangi program oldu?" soruları araştırılırken, güncel reyting listeleri yakından takip ediliyor. İşte 29 Haziran 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        29 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında kıyasıya reyting yarışı yaşandı. Birbirinden iddialı yapımların ekrana geldiği günün ardından izleyiciler, Total, AB ve ABC1 gruplarında en çok izlenen programları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 29 Haziran Pazartesi reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı? İşte 29 Haziran 2026 reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

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        29 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI

        29 Haziran Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. İzleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.

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        29 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        29 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        29 HAZİRAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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