29 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında kıyasıya reyting yarışı yaşandı. Birbirinden iddialı yapımların ekrana geldiği günün ardından izleyiciler, Total, AB ve ABC1 gruplarında en çok izlenen programları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 29 Haziran Pazartesi reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı? İşte 29 Haziran 2026 reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenler...