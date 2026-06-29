29 HAZİRAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler, İSKİ tarafından günlük olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul'da yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte yükselen hava sıcaklıkları ve artan su tüketimi, barajlardaki su seviyelerinde kademeli bir düşüş eğilimini beraberinde getirdi. Uzmanlar, özellikle kuraklık riskine karşı suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yaparken, kentteki su rezervlerinin seyri de yakından takip ediliyor. Peki İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Ayrıntılar haberimizde.
İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarına dair güncel veriler İSKİ tarafından her gün düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor. Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği İstanbul’da artan sıcaklıklar ve yükselen su tüketimi, barajlardaki su seviyelerinde yavaş ama istikrarlı bir gerileme eğilimine yol açtı. Uzmanlar, kuraklık riskine karşı vatandaşların su kullanımında daha dikkatli ve tasarruflu davranması gerektiğini vurgularken, kentteki su kaynaklarının durumu yakından izlenmeye devam ediyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Ne kadar su kaldı? Detaylar haberimizde.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ’nin açıkladığı güncel verilere göre barajların genel doluluk oranı yüzde 64,3 seviyesinde ölçüldü. Son 14 günlük süreçte doluluk oranlarında yüzde 3,54’lük bir gerileme yaşandığı belirtilirken, artan hava sıcaklıkları ve su tüketimindeki yükselişin bu düşüşte etkili olduğu ifade ediliyor. Mevcut göstergeler, barajlardaki su seviyesinin günlük kullanım ve mevsimsel koşulların etkisiyle kademeli olarak azalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
İSKİ BARAJLARI GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 90,34
Darlık Barajı 82,41
Elmalı Barajı 89,62
Terkos Barajı 52,67
Alibey Barajı 60,24
Büyükçekmece Barajı 46,71
Sazlıdere Barajı 39,01
Istrancalar Barajı 26,19
Kazandere Barajı 44,15
Pabuçdere Barajı 40,07