29 HAZİRAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarına dair güncel veriler İSKİ tarafından her gün düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor. Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği İstanbul’da artan sıcaklıklar ve yükselen su tüketimi, barajlardaki su seviyelerinde yavaş ama istikrarlı bir gerileme eğilimine yol açtı. Uzmanlar, kuraklık riskine karşı vatandaşların su kullanımında daha dikkatli ve tasarruflu davranması gerektiğini vurgularken, kentteki su kaynaklarının durumu yakından izlenmeye devam ediyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Ne kadar su kaldı? Detaylar haberimizde.