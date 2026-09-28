İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu, her yıl 6 Ekim'de çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl 103. yıl dönümü kutlanacak olan İstanbul'un Kurtuluşu öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. 6 Ekim Salı gününün resmi tatil takviminde bulunup bulunmadığı ve İstanbul genelinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi? MEB 2026-2027 takvimi ile 6 Ekim Salı günü İstanbul'da okul var mı, yarım gün mü, ders işlenecek mi? İşte detaylar…