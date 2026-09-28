Öğrenciler dikkat! Haftaya Salı günü okullar tatil mi?
Bu yıl İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanacak. 6 Ekim Salı günü megakentin çeşitli noktalarında düzenlenecek etkinliklerle İstanbullular bu tarihi zaferi bir kez daha hatırlama fırsatı bulacak. Öğrenciler ve veliler ise bu tarihte okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul'un Kurtuluşu'nun resmi tatil sayılıp sayılmadığı ve salı günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi? 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'un Kurtuluşu'nda okul var mı, ders işlenecek mi? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu, her yıl 6 Ekim'de çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl 103. yıl dönümü kutlanacak olan İstanbul'un Kurtuluşu öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. 6 Ekim Salı gününün resmi tatil takviminde bulunup bulunmadığı ve İstanbul genelinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi? MEB 2026-2027 takvimi ile 6 Ekim Salı günü İstanbul'da okul var mı, yarım gün mü, ders işlenecek mi? İşte detaylar…
6 EKİM 2026 OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026-2027 çalışma takviminde 6 Ekim tarihi için herhangi bir tatil bulunmuyor.
Buna göre, 6 Ekim Salı günü İstanbul dahil olmak üzere ülke genelindeki tüm okullarda eğitim öğretim devam edecek.
6 EKİM SALI GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?
6 Ekim 2026 Salı günü resmi tatil olmadığı için ilkokul, ortaokul ve liselerde normal ders programı uygulanacak.
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam dokuz gün okullarından uzak kalacak.
MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027