A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇI: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVUSTRALYA-TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı televizyonun yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de anlık olarak takip etmek mümkün olacak.