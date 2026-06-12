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        Haberler Bilgi Spor A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇI: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇI: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna kritik bir karşılaşmayla başlıyor. Avustralya ile oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte heyecanla beklenen karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Ay-yıldızlı ekip sahaya çıkıyor, heyecan dorukta! Türkiye, Dünya Kupası macerasına Avustralya karşılaşmasıyla start veriyor. Günün erken saatlerinde oynanacak bu önemli mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için tüm yayın ve maç detayları netleşti…

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        AVUSTRALYA-TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

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        AVUSTRALYA-TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı televizyonun yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de anlık olarak takip etmek mümkün olacak.

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        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

        14 Haziran 2026 Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place, Vancouver / Kanada)

        20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium, Santa Clara / ABD)

        26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium, Los Angeles / ABD)

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