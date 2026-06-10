A Milli Takım Dünya Kupası Maçları: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye Dünya Kupası maçları
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına çıkıyor! Avustralya ile oynanacak kritik maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Peki Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
Dünya Kupası heyecanı başlıyor, gözler A Milli Takım’da! Türkiye’nin Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesi tüm detaylar merak ediliyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve Türkiye’nin Dünya Kupası fikstürü netleşti mi? İşte tüm bilgiler…
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup etabındaki ilk sınavına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak. Türkiye ile Avustralya arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu ev sahipliği yapacak.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının yayın hakları TRT’ye ait olacak. Bu kapsamda Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde izleyiciyle buluşması öngörülüyor.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI
A Milli Takım’ın grup aşamasındaki fikstürü netleşti. Türkiye, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran 2026’da saat 07.00’de Avustralya ile karşılaşacak. İkinci mücadele 20 Haziran’da saat 06.00’da Paraguay’a karşı oynanacak. Grup etabının son sınavı ise 26 Haziran’da saat 05.00’te ABD karşısında verilecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki serüvenini ev sahibi ABD maçıyla noktalayacak.