A Milli Takım Dünya Kupası Maçları: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Avustralya-Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye Dünya Kupası maçları

Dünya Kupası heyecanı başlıyor, gözler A Milli Takım’da! Türkiye’nin Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesi tüm detaylar merak ediliyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve Türkiye’nin Dünya Kupası fikstürü netleşti mi? İşte tüm bilgiler…