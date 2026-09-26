A101 ALDIN ALDIN 1 EKİM PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Perşembe aktüel kataloğunda neler var? Mısır Patlatma Makinesi, Gıda Kurutucu, Pilates Seti...
A101'in yeni haftaya özel aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 1-8 Ekim tarihleri arasında mağazalarda geçerli olacak indirim kampanyasında gıda ürünlerinden temel tüketim malzemelerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak. Bu haftanın aktüel kataloğunda televizyon, çamaşır makinesi, no frost buzdolabı, kahve makinesi, cam kettle, ızgara ve tost makinesi, kahve ve baharat öğütücü, saç kurutma makinesi, gıda kurutucu, mısır patlatma makinesi, erkek bakım seti, IPL lazer epilasyon cihazı, tekerlekli elektrikli kamyonet, motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi birçok farklı ürün yer alıyor. A101 Aldın Aldın kampanyasında satışa sunulacak ürünlerin tamamı ve güncel fiyat listesi merak ediliyor. İşte 1 Ekim Perşembe tarihli aktüel katalogda yer alan ürünlerin tam listesi…
A101’in merakla beklenen yeni aktüel ürün kataloğu belli oldu. 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında, farklı kategorilerden çok sayıda ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Televizyon, no frost buzdolabı, kahve makinesi, ızgara ve tost makinesi, gıda kurutucu, mısır patlatma makinesi, lazer epilasyon cihazı, motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi pek çok ürün kampanya kapsamında satışa çıkacak. İşte 1 Ekim Perşembe günü başlayacak A101 aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı…
A101 1 EKİM ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
ONVO 65VQ90F3UA 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV 26.999 TL
NORDMENDE 65' Q65NM1105 4K Whale QLED TV 24.499 TL
iFFALCON 55' U65A UHD Smart Google TV (2026 Model) 19.999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18.999 TL
HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL
Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL
Philips EP3349/70 Espresso Makinesi 15.999 TL
SEG CMI 90101SO D Çamaşır Makinesi (9 KG Yıkama / 1000 Devir / Inverter Motor) 18.999 TL
SEG BM 401SO D Bulaşık Makinesi (12 Kişilik Kapasite / 4 Program) 14.999 TL
SEG NF43420SOD No Frost Buzdolabı (Net 434 L / Taze Hava Teknolojisi) 27.999 TL
ONVO Tam Otomatik Kahve Makinesi 9.999 TL
English Home Cam Kettle 1,8 L 999 TL
Sinbo SSM-2598 Izgara & Tost Makinesi 2000 W 2.499 TL
Pierre Cardin Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 1.399 TL
Kiwi KFD-5151 Gıda Kurutucu 1.599 TL
Kiwi KPM-7412 Mısır Patlatma Makinesi 1.099 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.199 TL
Pierre Cardin IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.499 TL
Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
Volta GPX DEMON GR250R Motosiklet (2026 Model) 179.990 TL
RE-VOLT RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Volta VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
Triathlon T-260 Pilates Seti 199 TL
Triathlon T-104 Profesyonel Pilates & Yoga Matı 499 TL
Triathlon T-120 Pilates Topu ve Pompa 65 cm 349 TL
Triathlon T-273 TPE Pilates Direnç Bandı Seti 3'lü 129 TL
Triathlon T-268 TPE Pilates Direnç Bandı Seti 3'lü 179 TL
Triathlon T-176 Dambıl Seti 1 Kg 299 TL
Triathlon T-179 Elastik Direnç Bandı 90 cm 179 TL
Triathlon T-252 TPE Direnç Bandı 149 TL
Triathlon T-250 Pilates Egzersiz Çubuğu 279 TL
Triathlon T-106 Egzersiz Tekerleği 269 TL
Triathlon T-119 Yoga Silindiri 299 TL
Triathlon T-125 Pilates Çemberi 37,5 cm 299 TL
Triathlon T-275/T-276 Spor Eldiveni 199 TL
Triathlon T-150 Sayaçlı Atlama İpi 129 TL
Triathlon T-255 Askı Antrenman Seti 749 TL
Triathlon T-240 9 Tekerlekli Selülit Giderici Masaj Rulosu 229 TL
Triathlon T-259 Kas ve Masaj Rulosu 199 TL
Triathlon T-274 El & Ayak Bilek Ağırlığı 2x0,5 kg 279 TL
Triathlon T-109 Masa Tenisi Raket Seti (2 Raket + 3 Top) 199 TL
Triathlon T-107 Dart Seti 379 TL
Triathlon T-202 Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı 129 TL
Triathlon T-105 Atlama İpi 149 TL
Triathlon T-244 Dikey Şişme Boks Torbası 999 TL
Triathlon T-235 Katlanır Şınav ve Egzersiz Tahtası 479 TL
Triathlon T-242 Denge Ayarlı Barfiks Barı 699 TL
Triathlon T-201 Ayarlanabilir Barfiks Demiri 399 TL
Metal Çaydanlık (Demlik: 1,5 L / Suluk: 2 L) 1.199 TL,
Hascevher Saphira Derin Tencere 20 cm 699 TL
Hascevher Saphira Basık Tencere 24 cm 799 TL
Hascevher Cezve No: 3 310 ml 229 TL
Cam Salata Kasesi 24,5 cm 99,50 TL
Cam Kase 13 cm 39,50 TL
Cam Tabak 21 cm 54,50 TL
Çift Cidarlı Çiçekli French Press 430 ml 499 TL
Çift Tarafli Cam Demlik 350 ml 189 TL
Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 300 ml 149 TL
Borosilikat Kare Bardak 3'lü 370 ml 169 TL
TantiToni Tutmalı Termos Bardak 900 ml 499 TL
Manuel Doğrayıcı 400 ml 299 TL
LAV Helen Renkli Karaf Seti (1200 cc Karaf + 240 cc Bardak) 169 TL
Kristal Çerezlik Adet 49,50 TL
Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm 199 TL
Bambu Servis Gereçleri 4'lü 69,50 TL
Renkli Metal Süzgeç 20 cm 99,50 TL
Kristal Dikdörtgen Tepsi 169 TL
Aynalı Yuvarlak Gold Tepsi 22 cm 139 TL
Metal İnci Sunumluk 2'li 99,50 TL
Metal Stantlı Seramik Sunumluk 299 TL
Kapaklı Mikser Kabı 3 L 139 TL
Çok Amaçlı Makas 99,50 TL
Büyük Muffin Kalıbı 229 TL
Oval Fırın Kabı 119 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 3'lü (1 L + 1,8 L + 2,6 L) 199 TL
Yumurta Saklama Kutusu 15'li 49,50 TL
Saklama Kabı Seti 4x700 ml 199 TL
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 4,3 L 299 TL
4 Bölmeli Erzak Kabı 119 TL
8 Bölmeli Saklama Kabı 299 TL
Tekerlekli Füze Pelet Soba 5.699 TL
Ayaklı Mini Pelet Soba 2.999 TL
Evdemo Selen 3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap (170x58x31 cm) 2.999 TL
Akım Korumalı Masaüstü 3'lü Uzatma Kablosu 45665 429 TL
Modüler Raf 599 TL
Zorluteks Karakter Lisanslı Çarşaf Seti 160x230 cm 549 TL
Karakter Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 50x70 cm 229 TL
Karakter Lisanslı Kırlent 40x40 cm 199 TL
Alüminyum Saat 30 cm 499 TL
Kadın El Çantası 149 TL
ADEL Fonksiyonel Makas + Maket Bıçağı 139 TL
Penguen Çöp Kovası 139 TL
Penguen Klozet Fırçası 139 TL
Çok Amaçlı Organizer 19,50 TL
Kapaklı Düzenleyici Sepet 12 L 229 TL
Kare Saplı Bölmeli Sepet 54,50 TL
Organizer Sepet 35x15x9 cm 34,50 TL
Küp Çerçeve 49,50 TL
Büyük Basamaklı Tabure 299 TL
5 Bölmeli Fanus Organizer 149 TL
Sıvı Sabunluk 425 cc 84,50 TL
Çift Çekmeceli Organizer 149 TL
Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 149 TL
Plastik Askı Seti 2'li 64,50 TL
Pelüş Masa Kalemliği 139 TL
Kilitli Hatıra Defteri + Jel Kalem Set 159 TL
Mekanizmalı Defter 14x21 cm 129 TL
Pati Silgi + Kalemtıraş 39,50 TL
Basmalı Silgi 29,50 TL
Figürlü Jel Kalem 2'li 99,50 TL
Weigo Oyuncak Sihirli Çizim Seti 659 TL
Oyuncak Neon Yarış Arabaları 259 TL
Weigo Oyuncak Yapboz Çiçek 179 TL
Weigo Oyuncak Pofidik Pelüş 379 TL
Oyuncak Sök-Tak Askeri Araçlar 2'li 289 TL
MGS Oyuncak Polis/İtfaiye Helikopteri 329 TL
Oyuncak Market Yazarkasa 28 Parça 299 TL
Weigo Oyuncak Çekici Kamyonlar 235 TL
Oyuncak Sepetli Blok Seti 58 Parça 439 TL
MGS Oyuncak Dondurma ve Hamburger Oyun Hamuru Sepeti 250 g 219 TL
Weigo Oyuncak Mini Çiftlik Araçları 8'li 289 TL
Weigo Oyuncak Işıklı Pop It 249 TL
Mega Boy Sticker Kitabım Deniz Kızları 159 TL
Mega Boy Deniz Kızı Sticker Kitabım 159 TL
Fun 64 Cubes Eğlenceli Küpler Kutu Oyunu 219 TL
Eğitici Kitaplar Serisi 155 TL
Kit ve Kubo Hikaye Kitabı Seti 6'lı 199 TL
Barbie'nin Uzaktan Kumandalı Arabası 849 TL
Dynavit Mag Complex Tablet 60'lı 399 TL
Dynavit Omega 3 950 mg Yumuşak Kapsül 30'lu 479 TL
Dynavit Efervesan Tablet 15'li 199,50 TL
Dynavit Vitamin D3K2 Sprey 10 ml 399 TL
Dynavit Herbal Pastil 16'lı 99,50 TL
Dynavit Gummies Çiğnenebilir Gummy 60'lı 299 TL
Dynavit Kids Immukid Gummies Portakal Aromalı 60'lı 399 TL
Dynavit Kids Night Night Uyku Damlası 30 ml 249 TL
Dynavit Kids Multi-Daily Kapsül 30'lu 379 TL
Dynavit Vitamin B Complex Kapsül 50'li 299 TL
Dynavit Biotin 5000 mcg Tablet 100'lü 379 TL
Aqua Di Polo White Grace Kadın Parfüm 100 ml 399 TL
Aqua Di Polo Blue Gentleman Erkek Parfüm 100 ml 399 TL
Brut Erkek Deodorant 200 ml 249 TL