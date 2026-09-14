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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 ALDIN ALDIN 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 markette neler var? Waffle Makinesi, Tanklı Yazıcı, Şarjlı Vidalama geliyor...

        A101 ALDIN ALDIN 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 markette neler var? Waffle Makinesi, Tanklı Yazıcı, Şarjlı Vidalama geliyor...

        A101'in yeni haftaya özel Aldın Aldın aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarıyla buluştu. 17 Eylül itibarıyla raflarda yerini alacak indirimli ürünler merakla araştırılırken, kataloglarda gıdadan temel ihtiyaç ürünlerine, ev eşyalarından elektronik ürünlere kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Haftanın Yıldızları kampanyasında Tambol çikolata çeşitleri, bebek maması, şeker ve ayçiçek yağı gibi ürünler öne çıkarken, Aldın Aldın kataloğunda çok daha geniş bir ürün grubu tüketicilere sunuluyor. İşte A101'in 17 Eylül 2026 tarihli aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve güncel fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        A101 ALDIN ALDIN 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

        Hi-Level HL65QUMLN-W02S 65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL

        Philips 50PUS7000/62 50' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 24.999 TL

        Philips 55PUS7000/62 55' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 30.999 TL

        Onvo 32VQ80F3HA 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL

        3

        Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL

        MIPO S16 Akıllı Saat 899 TL

        Piranha Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 439 TL

        Philips TAH2209 Kafaüstü Kulaklık 999 TL

        General Home İkili Yaka Mikrofonu 649 TL

        Piranha 5440 Masaüstü Telefon/Tablet Standı 129 TL

        Aprilla ASD-3570 Şarjlı Vidalama 599 TL

        4

        English Home Multi Blender Seti 2.399 TL

        Kiwi KTM-2930 Elektrikli Semaver 1.799 TL

        Schafer Tosthaus Tost Makinesi 2.399 TL

        Kiwi KLB-1612 Elektrikli Sefer Tası 999 TL

        Pierre Cardin Elektrikli Cam Cezve 649 TL

        Sinbo SSM-2589 Belçika Waffle Makinesi 999 TL

        Aprilla AHD-2151 Saç Kurutma Makinesi 899 TL

        English Home Cyclone Süpürge 3.999 TL

        Oral-B iO Simply Clean Şarjlı Diş Fırçası 2.199 TL

        5

        SEG NFK42720SOD IG No-Frost Buzdolabı 28.999 TL

        SEG BM 501SO D DS Bulaşık Makinesi 17.999 TL

        6

        Dolphin Elektrikli Alp Pro Forklift 3 Ton -4,7 m 1.399.000 TL

        Dolphin Dizel Bora Pro Forklift 3 Ton -4,7 m 1.149.000 TL

        7

        HSUN RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL

        Volta EV2 Elektrikli Araç 349.990 TL

        APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

        Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

        8

        Pexma 26' Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 4.999 TL

        Pexma 26' Jant Bisiklet 4.499 TL

        Pexma 26' Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.499 TL

        9

        Nehir Çelik Çeyiz Seti 6.999 TL

        Kütahya Porselen Bone Crest 18 Parça Porselen Yemek Seti 2.399 TL

        Nehir Zarif Sade 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.499 TL

        LAV 36 Parça Çeyiz Seti 1.299 TL

        Nehir Zarif Sade 5 Parça Servis Takımı 999 TL

        Nehir Zincir Çelik Tepsi 1.199 TL

        10

        Borcam Arda Türkmen 4 Parça Mutfak Yardımcıları Seti 549 TL

        Emaye Çaydanlık Takımı 999 TL

        Emaye Pişir Sakla Tencere 419 TL

        Emaye Sos Tavası 299 TL

        Emaye Saklama Kabı Seti 749 TL

        Borcam Kek Kalıbı 179 TL

        Breakfast Club Kavanoz 2'li 229 TL

        Karaman Kase 6'lı 139 TL

        Chef's Saklama Kabı 99,50 TL

        Borcam Mini Kalp Şekilli Kek Kalıbı 89,50 TL

        Invitation Oval Tabak 79,50 TL

        Leia Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 199 TL

        City Sürahi 229 TL

        Çelik Çok Amaçlı Sunumluk Seti 579 TL

        Hascevher Çelik Sunumluk Çerezlik 3'lü 249 TL

        Aynalı Tepsi 329 TL

        Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk 269 TL

        Boğumlu Tuz Karabiber Değirmeni 349 TL

        Bambu Kapaklı Baharatlık Seti 4'lü 149 TL

        Badya 89,50 TL

        Cam Kayık Tabak 19,50 TL

        Bambum Porselen Fincan Takımı 2'li 269 TL

        11

        English Home Pamuklu Skoç Çift Kişilik Battaniye 599 TL

        English Home Pamuklu Skoç Tek Kişilik Battaniye 499 TL

        English Home Yastık 179 TL

        Su Emici Banyo Paspası 115 TL

        Punch Kırlent Kılıfı 179 TL

        Punch Runner 189 TL

        Bordürlü Yüz Havlusu 109 TL

        Bordürlü El Havlusu 59,50 TL

        Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL

        Ayak Havlusu 89,50 TL

        Natürel Pamuklu Saçaklı Örtü 379 TL

        Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

        Bolero Kadın Bambu Soket Çorap 49,50 TL

        Kadın Kaşkorse Düğmeli Atlet 99,50 TL

        Titiz Tüy Toplama Rulosu + 2 Yedek Seti 89,50 TL

        Yapay Lale Buketi 199 TL

        Taşlı Bantlı Ponpon Anahtarlık 49,50 TL

        Raid Lavanta Ferahlığı Koku Kesesi 18'li 99 TL

        12

        Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 10 L 289 TL

        Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 15 L 299 TL

        Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 25 L 469 TL

        Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

        Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 359 TL

        Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 359 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL

        Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        Piknik Sandalyesi 299 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 299 TL

        Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 699 TL

        4 Kademe Şezlong Sandalye 1.199 TL

        13

        9'u 1 Arada Mama Sandalyesi 2.499 TL

        Oyuncak Prenses Mutfak Seti 599 TL

        Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 119 TL

        Oyuncak İnce Belli Çay Vakti 329 TL

        Oyuncak 3D Steam Matkap Seti 599 TL

        1000 Parça Puzzle 99 TL

        14

        Sek Protein Sade Quark 165 g 79,50 TL

        Organuca Organik Ginger Shot Zencefilli İçecek 3x60 ml 185 TL

        BigJoy Ananas Aromalı Kolajen 250 g 399 TL

        BigJoy Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 g 369 TL

        BigJoy Predator Orman Meyveleri Aromalı Pre-Workout 255 g 349 TL

        BigJoy Aromasız Kreatin 255 g 299 TL

        Proteus Şeker İlavesiz Çikolata 50 g 79,50 TL

        Proteus Protein Bar 40 g 47,50 TL

        Proteus Yüksek Protein Bar 53 g 69,50 TL

        Bahs Yüksek Protein Bar 45 g 59,50 TL

        Bahs Duble Kakao Öğün Tozu 600 g 399 TL

        Bahs Ananas Aromalı Super Greens Besin Takviyesi 300 g 349 TL

        Tazelen Yüksek Proteinli Az Yağlı Dilimli Kaşar Peyniri 250 g 179,50 TL

        Tazelen Yüksek Proteinli Sade Yoğurt 250 g 69,50 TL

        Tazelen Yüksek Proteinli Yağsız Taze Lor Peyniri 500 g 79,50 TL

        Tazelen Muzlu Whey Protein İçeceği 300 ml 69,50 TL

        Sancak Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri 300 g 199,50 TL

        Sancak Yüksek Proteinli Ricotta Peyniri 150 g 65 TL

        İçim Yüksek Proteinli Süt 1 L 79,50 TL

        Yörsan Yüksek Proteinli Laktozsuz Süt 1 L 79,50 TL

        Pınar Protein Yüksek Proteinli Süt 500 ml 79,50 TL

        Supervital Whey Fıstık Kreması 900 g 159,50 TL

        Coquette Proteinli Hindistan Cevizli Cheesecake 130 g 59,50 TL

        Premiale Yüksek Fıstık Ezmeli & Çikolatalı Puding 200 g 69,50 TL

        Bite & More Proteinli Pankek 55 g 59 TL

        Bite & More Protein Waffle 55 g 59 TL

        Bite & More Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlağı 18 g 20 TL

        Tibers Proteinli Çikolata Dolgulu Pankek 55 g 49,50 TL

        Yayla Notto Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50 g 49,50 TL

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