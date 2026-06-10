Adalet Bakanlığı personel alımı 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? 2026 Adalet Bakanlığı Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS puanı kaç olmalı?
Binlerce adayın heyecanla beklediği Adalet Bakanlığı personel alım süreci resmen başladı. Kimlerin başvuru yapabileceği, gerekli şartların neler olduğu ve başvuruların hangi adımlarla tamamlanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2026 yılı alımına dair tüm detayları sizler için adım adım derledik…
dalet Bakanlığı 2026 personel alım ilanı yayımlandı. Hangi pozisyonlara personel alınacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve KPSS taban puan kriteri adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar ve önemli tarihler haberimizin devamında sizleri bekliyor.
ADALET BAKANLIĞI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Haziran’da sona erecek. Adayların işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (elektrik, inşaat, makine, bilgisayar, mobilya, tesisat ve iklimlendirme) ile destek personeli (şoför, aşçı, hizmetli) kadrolarına başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor.
Başvuru şartları şu şekilde:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını, son başvuru tarihi olan 22 Haziran 2026 itibarıyla sağlamak,
c) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (657 sayılı Kanun’un 53. maddesi saklıdır),
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
KPSS şartı:
Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak gerekmektedir.
Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için en az 70 puan,
Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise en az 60 puan alınmış olması şarttır.
Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli) Başvuru Şartları
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacak adaylar için, başvurunun son günü olan 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını sağlamak,
c) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak veya gelmişse askerlik hizmetini yapmış, tecilli ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 bendinde yer alan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) KPSS şartı:
Lisans mezunları (KPSSP3), ön lisans (KPSSP93), ortaöğretim (KPSSP94) puan türlerinden:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: En az 60 puan,
Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli): En az 70 puan almak,
h) Psikolog ve Sosyal Çalışmacı pozisyonları için:
KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir.