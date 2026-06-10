Adalet Bakanlığı personel alımı 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? 2026 Adalet Bakanlığı Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS puanı kaç olmalı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (elektrik, inşaat, makine, bilgisayar, mobilya, tesisat ve iklimlendirme) ile destek personeli (şoför, aşçı, hizmetli) kadrolarına başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını, son başvuru tarihi olan 22 Haziran 2026 itibarıyla sağlamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (657 sayılı Kanun’un 53. maddesi saklıdır),

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

KPSS şartı:

Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak gerekmektedir.

Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli kadroları için en az 70 puan,

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise en az 60 puan alınmış olması şarttır.