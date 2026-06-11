Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin kişilik personel alımına ilişkin başvurular 7 Haziran itibarıyla alınmaya başlandı. Adli ve idari yargı birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alımda zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli, şoför, aşçı, hizmetli, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi birçok kadro yer alıyor. Başvuru süreci devam ederken adaylar, başvuru şartları ve son tarih bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımına nasıl başvuru yapılır ve başvurular ne zaman sona erecek? İşte başvuru ekranı haberimizde...
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında planladığı 15 bin kişilik personel alımı için başvuru süreci 7 Haziran itibarıyla başladı. Yayımlanan ilanla birlikte adaylar kontenjanlar, başvuru şartları ve kadro dağılımına ilişkin detaylara yoğun ilgi gösteriyor. Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyurunun ardından, başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, şartlar neler ve branş kadro dağılımı nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar…
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin kişilik personel alımı için başvuru süreci 7 Haziran’da başladı. Adaylar başvurularını 22 Haziran tarihine kadar gerçekleştirebilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Adaylar, 22 Haziran 2026 saat 23.59.59’a kadar https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar:
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;
- Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,
- Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
- Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;
- Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Özel başvuru şartlarına aşağıda yer alan resmi ilan bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarının bir kısmını paylaştı. Buna göre,
Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi
Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.