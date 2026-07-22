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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar için sonuç heyecanı başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde İKM, zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve çeşitli kadrolarda istihdam edilecek personellerin belirlenmesine ilişkin süreç devam ederken, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte erişime açılacak ve adaylar sorgulama işlemini nereden yapabilecek? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilen 15 bin personel alımı sürecinde gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve farklı unvanlar için başvurusunu tamamlayan binlerce aday, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Başvuru sonucu nasıl sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini korurken, adaylar resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

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        Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

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