Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilen 15 bin personel alımı sürecinde gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve farklı unvanlar için başvurusunu tamamlayan binlerce aday, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Başvuru sonucu nasıl sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini korurken, adaylar resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...