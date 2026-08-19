ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BİTECEK? Adli tatil kaç gün sürecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?
Yargıda yaz dönemi nedeniyle devam eden adli tatilin sona ereceği tarih, dava ve duruşma süreci bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu dönemde mahkemelerde yalnızca belirli nitelikteki işler görülürken, rutin yargı faaliyetlerinin yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dosyalarının işlem takvimini takip edenler, adliyelerin tam mesai düzenine döneceği günü ve yeni adli yılın başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil hangi tarihte sona erecek, mahkemeler ne zaman normal çalışma düzenine geçecek? İşte adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...
Adliyelerde yaz dönemine özgü çalışma düzeni sürerken, adli tatilin sona ereceği tarih yeniden gündeme geldi. Bu süreçte yalnızca belirli dava ve işlemler devam ederken, yargı hizmetlerinin ne zaman olağan işleyişine döneceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle duruşma tarihi bekleyen ya da devam eden dosyası bulunan kişiler, yeni adli yılın başlangıcını yakından takip ediyor. Peki, 2026 adli tatil hangi gün bitecek, mahkemeler ne zaman tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak? İşte adli tatilin bitiş tarihi ve yeni adli yıl takvimine dair merak edilenler...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK 2026?
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
ADLİ TATİL BOYUNCA HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.