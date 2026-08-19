ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BİTECEK? Adli tatil kaç gün sürecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?

Adliyelerde yaz dönemine özgü çalışma düzeni sürerken, adli tatilin sona ereceği tarih yeniden gündeme geldi. Bu süreçte yalnızca belirli dava ve işlemler devam ederken, yargı hizmetlerinin ne zaman olağan işleyişine döneceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle duruşma tarihi bekleyen ya da devam eden dosyası bulunan kişiler, yeni adli yılın başlangıcını yakından takip ediyor. Peki, 2026 adli tatil hangi gün bitecek, mahkemeler ne zaman tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak? İşte adli tatilin bitiş tarihi ve yeni adli yıl takvimine dair merak edilenler...