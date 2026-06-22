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        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak, bitecek?

        ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak, bitecek?

        Adli süreçleri yakından takip eden vatandaşlar, avukatlar ve hukuk camiası 2026 yılı adli tatil takvimini araştırıyor. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil döneminde hangi davaların görülmeye devam edeceği ve yeni adli yılın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, 2026 yılına ilişkin takvim de Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde netleşti. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Mahkemelerde devam eden dava ve işlemleri bulunan vatandaşların gündeminde 2026 adli tatil tarihleri yer alıyor. Yargı faaliyetlerinin belirli ölçüde sınırlandığı bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken, yeni adli yılın açılış tarihi de kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte detaylar...

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        ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

        Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca yasal olarak düzenlenen tatil takvimi bu yıl da değişmedi. 2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak.

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        Bu tarihten itibaren yerel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri ve yüksek yargı organlarında görev yapan hakim ve savcıların büyük kısmı toplu izne ayrılacak. Dolayısıyla genel işleyişe dair duruşmalar bu tarihten itibaren durdurulacak.

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        MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK VE TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

        Yaklaşık 43 gün sürecek olan bu zorunlu ara, yaz döneminin bitimiyle birlikte sona erecek. Takvime göre adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gece yarısı itibarıyla tamamlanacak. Yargı teşkilatı, yeni dönemin hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül 2026 Salı günü kapılarını yeniden açacak ve böylece yeni adli yıl resmi olarak başlamış olacak.

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