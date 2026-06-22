ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak, bitecek?

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK VE TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 43 gün sürecek olan bu zorunlu ara, yaz döneminin bitimiyle birlikte sona erecek. Takvime göre adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gece yarısı itibarıyla tamamlanacak. Yargı teşkilatı, yeni dönemin hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül 2026 Salı günü kapılarını yeniden açacak ve böylece yeni adli yıl resmi olarak başlamış olacak.