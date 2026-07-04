Spor Bülteni - 2 Temmuz 2026 (Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kassoum Ouattara, İstanbul'da!)

Galatasaray'da planlamalar Icardi'siz... Yönetim forvet için alternatif isimlere yöneldi. Fred: Antrenmanlarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beşiktaş'ın ilk transferi Ouattara! Siyah beyazlılar, Monaco forması giyen oyuncu ile anlaştı. Ergin Ataman: Bosna takımının tecrübeli oyuncuları var. Spor B... Daha Fazla Göster Galatasaray'da planlamalar Icardi'siz... Yönetim forvet için alternatif isimlere yöneldi. Fred: Antrenmanlarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beşiktaş'ın ilk transferi Ouattara! Siyah beyazlılar, Monaco forması giyen oyuncu ile anlaştı. Ergin Ataman: Bosna takımının tecrübeli oyuncuları var. Spor Bülteni'ni Selen Gül Dayıoğlu sundu. Daha Az Göster