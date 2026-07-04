Ahmet Hamdi Atalay kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay'ın biyografisi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Ahmet Hamdi Atalay getirildi. Atamanın ardından Ahmet Hamdi Atalay'ın hayatı, kariyeri ve eğitim geçmişi merak konusu oldu. Uzun yıllar teknoloji, haberleşme ve savunma sanayisinde üst düzey görevlerde bulunan Atalay, son olarak TÜRKSAT Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki, Ahmet Hamdi Atalay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay'ın biyografisi...
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararları kapsamında Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Kariyeri boyunca haberleşme, savunma sanayisi ve bilgi teknolojileri alanlarında önemli görevler üstlenen Atalay, hem kamu hem de özel sektörde yöneticilik yaptı. Özellikle HAVELSAN, BTK ve TÜRKSAT'taki görevleriyle öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki, Ahmet Hamdi Atalay kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Hamdi Atalay'ın kariyeri ve hayatına ilişkin merak edilenler...
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI
4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
AHMET HAMDİ ATALAY KİMDİR?
Ahmet Hamdi Atalay, 1963 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine 1985 yılında Teletaş'ta Ar-Ge mühendisi olarak başlayan Atalay, daha sonra Netaş'ta kalite mühendisi, kalite müdürü ve kablosuz sistemler müdürü olarak görev yaptı.
HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Ahmet Hamdi Atalay'ın kariyerindeki önemli görevler şöyle sıralanıyor:
1985-1986 yıllarında Teletaş'ta Ar-Ge Mühendisi.
1987-2004 yılları arasında Netaş'ta çeşitli yöneticilik görevleri.
2004-2009 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi.
2010-2015 yıllarında Probil Genel Müdürü.
2013-2015 yıllarında Kron ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi.
2015-2020 yılları arasında HAVELSAN Genel Müdürü.
2024 yılından itibaren TÜRKSAT Genel Müdürü.