AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI 2 KASIM 2026: LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları 2 Kasım 2026 Pazartesi günü en çok araştırılan konulardan biri oldu. Akaryakıt ürünlerinden benzine dün 4 lira 10 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 lirayı aşarken, motorinin litre fiyatı 103 lirayı geçti. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, mazot ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki, bugün LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları!
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 1 Kasım'da benzine 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam geldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 TL'yi aşarken benzin fiyatları da 80 TL seviyesine yükseldi. Zam sonrası sürücüler yeni haftanın ilk gününde pompa fiyatlarına odaklandı. Bu sebeple 2 Kasım 2026 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, bugün LPG, benzin ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir’de LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına 1 Kasım 2026 Pazar günü artış yapıldı. Benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 lirayı aşarken, motorinin litre fiyatı ise 103 lirayı geçti.
BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?
2 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorine yeni bir zam veya indirim duyurulmadı. Fiyatlar bir önceki gün yapılan artışın ardından mevcut seviyelerini koruyor.
LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG fiyatlarına 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yeni bir zam veya indirim gelmedi. Otogaz fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaklaşık 40-42 TL aralığında değişiyor.
2 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım şirketlerine, illere ve satış yapılan istasyona göre değişiklik gösteriyor. 2 Kasım 2026 itibarıyla üç büyükşehirdeki yaklaşık litre fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 80,40 TL
Motorin litre fiyatı: 100,50 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 100,30 TL
LPG litre fiyatı: 40,60 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 81,40 TL
Motorin litre fiyatı: 101,60 TL
LPG litre fiyatı: 41,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 101,90 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar kurundaki değişimler, benzin ve motorinin pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.
Rafineri çıkış fiyatlarına ÖTV, KDV, dağıtıcı ve bayi paylarının eklenmesiyle nihai satış fiyatları oluşuyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları hem küresel piyasalardaki gelişmelere hem de yurt içindeki maliyet değişimlerine bağlı olarak farklılaşabiliyor.