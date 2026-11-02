AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI 2 KASIM 2026: LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet soruşturması tamamlandı; 12 şüpheliye 8 yıla kadar hapis talebi

BEŞİKTAŞ-Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2025'te oynanan maç öncesinde deplasman tribünü biletlerinin bot yazılımlar kullanılarak toplu şekilde satın alındığı ve karaborsada değerinin üzerinde satıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 12 şüpheli hakkında 'Değeri... Daha Fazla Göster BEŞİKTAŞ-Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2025'te oynanan maç öncesinde deplasman tribünü biletlerinin bot yazılımlar kullanılarak toplu şekilde satın alındığı ve karaborsada değerinin üzerinde satıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 12 şüpheli hakkında 'Değerinin üzerinde bilet satma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' suçundan ise 1 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilirken 2 şüphelinin ise sadece 'Değerinin üzerinde bilet satma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının deplasman tribünü biletlerinin karaborsada satıldığına ilişkin basında ve sanal medyada yer alan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü de 10 Kasım 2025 tarihli dilekçesiyle biletlerin bot yazılımları kullanılarak toplu şekilde satın alındığı ve karaborsada satıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma dosyaları birleştirilirken, incelemelerde bin 900 biletin 31 Ekim 2025'te satışa çıkarıldığı, 632'sinin ilk anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre satışa sunulamadığı belirlendi. Şüphelilerin bot yazılımlarıyla biletleri toplu şekilde satın alıp yüksek fiyatlarla sattıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, 1 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. BİLETLER YOĞURTÇU PARKI CİVARINDA ELDEN SATILDI Hazırlanan iddianamede, Passo A.Ş.'den alınan bilgilere göre aynı IP adresi ve kredi kartı kullanılarak 30-40 saniye aralıklarla birden fazla bilet satın alındığı belirtildi. Biletlerin devredildiği 46 kişi bilgi sahibi sıfatıyla dinlendi. İfadelerde, biletlerin bir bölümünün maç öncesinde stadyum çevresinde, özellikle Yoğurtçu Parkı civarında elden, bir bölümünün ise sanal medya hesapları üzerinden satıldığı anlatıldı. Bazı alıcıların nakit ödeme yaptığı, bazılarının ise banka havalesiyle para gönderdiği, biletlerin bir kısmının da satış fiyatının üzerinde bedellerle devredildiği belirtildi. BOT YAZILIMI İÇİN 85 BİN LİRA ÖDEDİĞİNİ ANLATTI Şüphelilerden Mahmut Can K., ifadesinde, başlangıçta kombine biletini kullanmadığı maçlarda Facebook gruplarında bulduğu kişilere ücret karşılığında devrettiğini, daha sonra başkalarının kombinelerini maç başına ücret karşılığında satarak kazanç elde ettiğini anlattı. Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden bilet temin ettiğini belirten K., talebi karşılayacak kadar bilet bulamayınca Passolig üzerinden bilet satın almak için bot yazılımı almaya karar verdiğini söyledi. K., internet üzerinden bulduğu bir kişiden önce 35 bin liraya bot satın aldığını, yazılımın geliştirilmesi için de 50 bin lira daha ödediğini ifade etti. Bot yazılımını kullanmaya başladıktan sonra maç dönemlerinde İstanbul'da günlük ev kiralayarak bilet alıp sattıklarını anlatan K., bot kullandığını ve futbol maçı biletlerini komisyon karşılığında sattığını kabul etti. Yaptığı işlemlerin suç olduğunu bilmediğini savunan K., pişman olduğunu söyledi. BİLET SATIŞ UYGULAMASI KURDUĞUNU SÖYLEDİ Şüphelilerden Mustafa R. ise ifadesinde, 2024 yılının sonunda etkinlik biletlerinin satışına yönelik bir uygulama geliştirme fikri olduğunu, yazılım işi yapan Y.K. ile birlikte Biletapp isimli uygulamayı kurduklarını anlattı. Uygulama üzerinden futbol, basketbol ve voleybol maçlarının yanı sıra konser ve etkinlik biletlerini de satışa sunduğunu belirten R., bilet temin edebilmek için 2025 yılının şubat ayı civarında Telegram ve WhatsApp gruplarına katıldığını söyledi. Mustafa R., bu gruplarda bilet tedarik eden kişilerin zamanla güven kazandığını ve bazı kişilerin bot yazılımlarıyla Passolig üzerinden bilet satın aldığını gördüğünü ifade etti. WhatsApp gruplarında bilet temin eden kişilerin, satın aldıkları biletleri komisyon ekleyerek Biletapp gibi internet siteleri ve uygulamalar üzerinden satışa sunduklarını anlattı. Bazı biletlerin ise kulüpler tarafından taraftar gruplarına ücretsiz dağıtılan davetiyeler olduğunu ve bunların da daha sonra mesajlaşma gruplarında satışa çıkarıldığını öne sürdü. BOT YAZILIMI İÇİN 8 BİN LİRALIK KRİPTO PARA GÖNDERDİ Şüpheli Erdinç E. ifadesinde, R10.net isimli internet sitesinde ilan edilen bot yazılımlarını kullanmak için ilan sahibiyle iletişime geçtiğini anlattı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletlerini satın almak amacıyla görüştüğü kişiye, bilet satışları başlamadan önce o tarihte yaklaşık 8 bin liraya karşılık gelen miktarda kripto para gönderdiğini söyledi. Passolig hesaplarına ait e-posta adresleri ve şifreleri yazılımı sağlayan kişiye gönderdiğini belirten Erdinç E., bu kişinin bot üzerinden biletleri rezerve ettiğini söylemesinin ardından hesaplara girerek ödemeyi yaptıklarını anlattı. 14 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ İddianamede, şüphelilerden Ahmet Mete D., Bayram U., Berat Y., Emre Can E., Erdinç E., Hakan A., Hakan K., Mahmut Can K., Muhammet Salih G., Mustafa R., Serhat A. ve Yusuf Y. hakkında 'Değerinin üzerinde bilet satma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' suçundan ise 1 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilirken Hüseyin G. ve Kemal K.'nin sadece 'Değerinin üzerinde bilet satma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. (DHA) Daha Az Göster