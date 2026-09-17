Akaryakıt fiyatlarında üst üste 3. zam: Motorin 100 TL'yi aştı! 17 Eylül 2026 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan artışlara bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatı 12 Eylül'de yaklaşık 3,20 TL yükselirken, motorin fiyatlarında 15 Eylül'de yaklaşık 6,5 TL'lik artış yaşandı. Motorine 17 Eylül itibarıyla gelen 4,62 TL'lik yeni zam da pompaya yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'un her iki yakasında 100 TL'nin üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de 101 TL seviyesini geçti. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, LPG ve benzin fiyatları kaç TL? İşte 17 Eylül 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...