Akaryakıt fiyatlarında üst üste 3. zam: Motorin 100 TL'yi aştı! 17 Eylül 2026 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında zamlı tarife yeniden değişti. 12 Eylül'de benzine gelen 3,20 TL'lik artışın ardından motorine 15 Eylül'de yaklaşık 6,5 TL, 17 Eylül'de ise 4,62 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL'nin üzerine çıktı. İşte 17 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan artışlara bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatı 12 Eylül'de yaklaşık 3,20 TL yükselirken, motorin fiyatlarında 15 Eylül'de yaklaşık 6,5 TL'lik artış yaşandı. Motorine 17 Eylül itibarıyla gelen 4,62 TL'lik yeni zam da pompaya yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'un her iki yakasında 100 TL'nin üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de 101 TL seviyesini geçti. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, LPG ve benzin fiyatları kaç TL? İşte 17 Eylül 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE 3,20 TL ZAM GELMİŞTİ
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlardan benzin de etkilendi. Benzinin litre fiyatına 12 Eylül'de yaklaşık 3,20 TL zam yapıldı. Zam sonrası benzin fiyatları şehir ve dağıtım bölgesine göre değişiklik gösterdi.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
17 Eylül itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,31 TL, Anadolu Yakası'nda 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL ve İzmir'de 81,52 TL seviyesinde bulunuyor.
MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİNCİ ZAM
Motorin fiyatlarına 15 Eylül'de yaklaşık 6,5 TL zam geldi. Motorinin litre fiyatına 17 Eylül'den itibaren 4,62 TL'lik yeni bir zam daha yapıldı. Son artışla birlikte motorin fiyatı 100 TL'nin üzerine çıktı.
MOTORİN FİYATI 100 TL'Yİ AŞTI
17 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 100,31 TL, Anadolu Yakası'nda 100,19 TL oldu. Ankara'da motorinin litresi 101,43 TL'ye, İzmir'de ise 101,70 TL'ye yükseldi. Son akaryakıt zammı ile motorin fiyatı üç büyük kentte de litre başına 100 TL seviyesini aşmış oldu.
17 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 80,31 TL
Motorin: 100,31 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 80,12 TL
Motorin: 100,19 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara:
Benzin: 81,25 TL
Motorin: 101,43 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir:
Benzin: 81,52 TL
Motorin: 101,70 TL
LPG: 34,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Akaryakıt fiyatlarındaki son artışlarda küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik etkili oluyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da değişmesine neden oluyor.
Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ve bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, akaryakıt fiyatları şehir, dağıtım bölgesi ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor.