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        Haberler Bilgi Akdeniz'de peş peşe sarsıntılar! 14 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Akdeniz'de peş peşe sarsıntılar! 14 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        14 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saatlerinde Girit Adası açıklarında 3,5 ve 2,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 14 Eylül 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilirken, gece saatlerinde Akdeniz'de iki deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 01.05'te 3,5 büyüklüğünde, saat 03.54'te ise 2,5 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı yaşandı. İşte, 14 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…

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        AKDENİZ'DE 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 14 Eylül 2026 saat 01.05.07'de Girit Adası (Akdeniz) açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 83,1 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü 34.9782 enlem ve 23.3728 boylam olarak kaydedildi.

        3

        GİRİT ADASI AÇIKLARINDA DEPREM

        Akdeniz'deki sismik hareketlilik gece saatlerinde devam etti. Saat 03.54.41'de Girit Adası açıklarında 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin derinliği 21,2 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntının koordinatları 34.8842 enlem ve 23.2505 boylam olarak kaydedildi.

        4

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri gün boyunca kaydetmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken, güncel deprem listesinde saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

        14 Eylül 2026'nın ilk saatlerinde Kandilli verilerine yansıyan Girit Adası açıklarındaki depremler şöyle:

        01.05.07: Girit Adası (Akdeniz), 3,5 büyüklüğünde, 83,1 kilometre derinlik

        03.54.41: Girit Adası (Akdeniz), 2,5 büyüklüğünde, 21,2 kilometre derinlik

        5

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-14 06:57:43 38.996 41.886 7.0 ML 1.7 Bulanık (Muş)
        2026-09-14 06:56:06 38.94683 37.88517 10.67 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
        2026-09-14 06:46:49 39.48567 44.25533 7.03 ML 2.1 Doğubayazıt (Ağrı)
        2026-09-14 06:39:35 38.63867 44.1435 6.96 ML 1.3 Saray (Van)
        2026-09-14 06:27:03 37.19167 29.02183 7.0 ML 1.3 Tavas (Denizli)
        2026-09-14 06:17:27 39.252 28.11483 9.51 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-14 06:14:42 41.557 41.38433 21.7 ML 2.1 Karadeniz - [13.48 km] Hopa (Artvin)
        2026-09-14 06:10:58 38.1275 37.60117 7.19 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-09-14 06:10:41 39.47217 26.103 14.68 ML 1.1 Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-14 06:09:42 37.59567 35.56683 6.95 ML 1.2 Aladağ (Adana)
        2026-09-14 05:28:25 39.1515 40.2065 7.0 ML 1.3 Karakoçan (Elazığ)
        2026-09-14 05:18:53 36.50617 28.58 26.81 ML 1.3 Akdeniz - [25.66 km] Ortaca (Muğla)
        2026-09-14 05:15:23 39.12567 28.40867 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-14 05:04:02 39.25817 28.18383 9.87 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-14 05:03:39 40.5865 33.019 7.02 ML 0.9 Orta (Çankırı)
        2026-09-14 05:00:09 39.1325 28.228 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-14 04:52:07 40.98317 42.28867 7.0 ML 1.3 Ardanuç (Artvin)
        2026-09-14 04:33:41 38.28633 38.2635 9.4 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-14 04:11:35 37.03533 30.5 9.76 ML 1.3 Korkuteli (Antalya)
        2026-09-14 03:42:03 39.516 25.9175 7.24 ML 1.6 Ege Denizi - [13.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-14 03:36:56 40.8235 31.843 7.01 ML 1.0 Merkez (Bolu)
        2026-09-14 03:25:20 37.4465 31.726 7.02 ML 0.8 Seydişehir (Konya)
        2026-09-14 03:16:43 36.89583 28.94817 7.0 ML 0.7 Dalaman (Muğla)
        2026-09-14 03:12:47 37.96183 28.84783 6.97 ML 0.7 Sarayköy (Denizli)
        2026-09-14 02:55:35 38.01583 36.3775 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-14 02:41:10 38.19533 40.41217 6.98 ML 1.3 Sur (Diyarbakır)
        2026-09-14 02:12:36 41.05217 38.17583 7.0 ML 2.5 Karadeniz - [11.81 km] Piraziz (Giresun)
        2026-09-14 01:59:20 39.21833 28.3675 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-14 01:26:58 37.98317 37.66633 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-14 01:22:11 38.242 38.2275 7.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-14 01:20:30 39.22367 28.97033 10.07 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-09-14 00:20:37 38.87233 26.95117 10.82 ML 1.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Dikili (İzmir)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.14 07:01:28 39.1457 25.9047 11.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.14 06:57:44 38.9657 41.6670 10.1 -.- 1.8 -.- SARIDAL-(MUS) İlksel
        2026.09.14 06:56:07 38.8440 37.9762 11.5 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
        2026.09.14 06:46:49 39.4808 44.3245 12.2 -.- 2.5 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
        2026.09.14 06:27:03 37.1682 29.0535 10.0 -.- 1.7 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
        2026.09.14 06:17:26 39.2287 28.1193 13.7 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.14 06:14:46 41.3340 41.5385 9.2 -.- 2.1 -.- BASKOY-MURGUL (ARTVIN) İlksel
        2026.09.14 06:10:50 37.7400 37.3993 49.3 -.- 1.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.14 06:10:40 39.4085 25.9858 9.3 -.- 1.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.14 06:09:42 37.5902 35.5912 6.1 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.09.14 05:28:25 39.1328 40.2077 5.4 -.- 1.6 -.- GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
        2026.09.14 05:18:53 36.5385 28.5357 27.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.14 05:15:22 39.1358 28.4295 12.6 -.- 1.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.14 05:00:09 39.1077 28.2328 6.5 -.- 1.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.14 04:52:07 40.9708 42.2797 5.2 -.- 1.4 -.- BEGENDIK-OLUR (ERZURUM) İlksel
        2026.09.14 04:33:40 38.2830 38.2678 12.8 -.- 1.1 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.09.14 04:20:11 39.2225 28.1637 6.8 -.- 0.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.14 03:54:41 34.8842 23.2505 21.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.09.14 03:42:03 39.5053 25.9468 6.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.14 02:55:34 38.0515 36.4090 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.14 02:41:11 38.2188 40.3745 9.8 -.- 1.2 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
        2026.09.14 02:12:38 41.0057 38.1910 8.6 -.- 2.7 -.- PAZARSUYU-BULANCAK (GIRESUN) İlksel
        2026.09.14 01:59:18 39.1205 28.4132 9.2 -.- 2.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.14 01:26:57 37.9532 37.6023 14.7 -.- 0.9 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.14 01:20:29 39.2397 28.9962 12.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.14 01:05:07 34.9782 23.3728 83.1 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.09.14 00:20:37 38.8962 26.9213 8.4 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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