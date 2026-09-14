Akdeniz'de peş peşe sarsıntılar! 14 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilirken, gece saatlerinde Akdeniz'de iki deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 01.05'te 3,5 büyüklüğünde, saat 03.54'te ise 2,5 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı yaşandı. İşte, 14 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…