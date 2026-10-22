Akdeniz’de deprem! 22 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. AFAD ve Kandilli, meydana gelen depremin merkez üssü, derinlik ve büyüklüğünü her gün yayınlıyor. 21 Ekim Çarşamba günü AFAD verilerine göre Akdeniz’de deprem oldu. Peki, Az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Ekim 2026 son dakika depremler…