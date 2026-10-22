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        Haberler Bilgi Akdeniz’de deprem! 22 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz’de deprem! 22 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre 21 Ekim Çarşamba günü gece saatlerinde Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte, 22 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. AFAD ve Kandilli, meydana gelen depremin merkez üssü, derinlik ve büyüklüğünü her gün yayınlıyor. 21 Ekim Çarşamba günü AFAD verilerine göre Akdeniz’de deprem oldu. Peki, Az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Ekim 2026 son dakika depremler…

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        AKDENİZ’DE DEPREM!

        AFAD son depremler listesi 21 Ekim Çarşamba günü verilerine göre Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:21’de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 5.89 km olarak ölçüldü.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.21 06:04:36 39.2402 29.0400 7.5 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.21 05:47:28 36.9282 27.5357 16.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.21 05:31:04 38.2215 38.5923 17.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2026.10.21 05:27:17 40.2285 26.9507 10.5 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) İlksel
        2026.10.21 05:21:14 38.6873 31.6137 4.7 -.- 1.1 -.- CEBRAIL-YUNAK (KONYA) İlksel
        2026.10.21 04:21:47 35.2118 26.0508 20.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.21 03:50:08 39.2658 28.9577 5.2 -.- 1.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.21 03:45:28 38.7272 39.9178 9.0 -.- 1.4 -.- SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
        2026.10.21 03:32:59 38.4297 37.8738 14.6 -.- 0.9 -.- LEVENT-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.10.21 02:34:51 38.4748 37.8955 8.1 -.- 1.2 -.- BAGKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.10.21 01:58:10 39.1937 28.2575 11.4 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.21 01:09:44 39.2223 29.0127 14.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.21 00:49:10 37.1123 30.5863 9.8 -.- 1.3 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
        2026.10.21 00:38:34 38.0643 29.5708 10.9 -.- 1.5 -.- ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
        2026.10.21 00:35:28 37.0300 28.1908 13.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.21 00:13:37 35.5403 31.9708 20.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.21 00:07:39 40.0202 39.8495 9.8 -.- 1.8 -.- BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
        2026.10.21 00:07:03 39.1880 28.3075 9.8 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.21 00:02:13 40.8487 34.6988 8.3 -.- 2.0 -.- KIRENCI-DODURGA (CORUM) İlksel

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-21 05:53:11 39.51833 28.00067 7.0 ML 0.8 Altıeylül (Balıkesir)
        2026-10-21 05:47:28 36.94717 27.556 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.32 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-21 05:31:05 38.21317 38.59483 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-21 05:27:18 40.21967 26.95567 5.14 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
        2026-10-21 05:21:14 38.71017 31.62933 7.0 ML 1.0 Yunak (Konya)
        2026-10-21 05:06:59 38.21367 38.58667 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-21 04:44:04 39.22417 29.0285 10.32 ML 0.7 Simav (Kütahya)
        2026-10-21 04:37:35 37.88433 26.77233 6.94 ML 1.2 Ege Denizi - [23.94 km] Seferihisar (İzmir)
        2026-10-21 04:24:54 38.1495 39.07633 7.08 ML 0.6 Pütürge (Malatya)
        2026-10-21 04:21:44 34.95833 26.1845 5.89 ML 2.2 Akdeniz
        2026-10-21 04:17:35 39.22617 28.98717 9.26 ML 0.8 Simav (Kütahya)
        2026-10-21 03:58:42 40.036 38.78017 7.22 ML 0.8 Refahiye (Erzincan)
        2026-10-21 03:50:08 39.26883 28.97767 8.98 ML 1.5 Simav (Kütahya)
        2026-10-21 03:45:29 38.6745 39.8905 17.86 ML 1.4 Palu (Elazığ)
        2026-10-21 03:33:02 38.46333 37.956 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-21 02:34:51 38.457 37.91317 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-21 01:58:10 39.19917 28.23317 6.96 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-21 01:53:40 39.22933 28.13867 11.11 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-21 01:09:45 39.20717 29.01117 12.1 ML 0.7 Simav (Kütahya)
        2026-10-21 00:49:11 37.161 30.41317 7.0 ML 1.1 Korkuteli (Antalya)
        2026-10-21 00:38:33 38.085 29.544 12.61 ML 1.4 Çal (Denizli)
        2026-10-21 00:35:28 37.04717 28.17133 6.52 ML 2.1 Menteşe (Muğla)
        2026-10-21 00:13:33 35.51367 31.70017 16.79 ML 2.3 Akdeniz - [97.51 km] Gazipaşa (Antalya)
        2026-10-21 00:07:39 39.995 39.88467 10.44 ML 1.8 Demirözü (Bayburt)
        2026-10-21 00:07:21 36.66283 29.3485 7.0 ML 0.6 Seydikemer (Muğla)
        2026-10-21 00:07:02 39.22383 28.29 7.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-21 00:02:12 40.82267 34.678 12.9 ML 1.6 Dodurga (Çorum)
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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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