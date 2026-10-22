Akdeniz’de deprem! 22 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre 21 Ekim Çarşamba günü gece saatlerinde Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte, 22 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. AFAD ve Kandilli, meydana gelen depremin merkez üssü, derinlik ve büyüklüğünü her gün yayınlıyor. 21 Ekim Çarşamba günü AFAD verilerine göre Akdeniz’de deprem oldu. Peki, Az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Ekim 2026 son dakika depremler…
AKDENİZ’DE DEPREM!
AFAD son depremler listesi 21 Ekim Çarşamba günü verilerine göre Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:21’de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 5.89 km olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.21 06:04:36 39.2402 29.0400 7.5 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.10.21 05:47:28 36.9282 27.5357 16.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.21 05:31:04 38.2215 38.5923 17.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.21 05:27:17 40.2285 26.9507 10.5 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.10.21 05:21:14 38.6873 31.6137 4.7 -.- 1.1 -.- CEBRAIL-YUNAK (KONYA) İlksel
2026.10.21 04:21:47 35.2118 26.0508 20.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.21 03:50:08 39.2658 28.9577 5.2 -.- 1.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.21 03:45:28 38.7272 39.9178 9.0 -.- 1.4 -.- SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2026.10.21 03:32:59 38.4297 37.8738 14.6 -.- 0.9 -.- LEVENT-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.21 02:34:51 38.4748 37.8955 8.1 -.- 1.2 -.- BAGKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.21 01:58:10 39.1937 28.2575 11.4 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.21 01:09:44 39.2223 29.0127 14.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.21 00:49:10 37.1123 30.5863 9.8 -.- 1.3 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2026.10.21 00:38:34 38.0643 29.5708 10.9 -.- 1.5 -.- ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2026.10.21 00:35:28 37.0300 28.1908 13.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.21 00:13:37 35.5403 31.9708 20.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.21 00:07:39 40.0202 39.8495 9.8 -.- 1.8 -.- BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2026.10.21 00:07:03 39.1880 28.3075 9.8 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.21 00:02:13 40.8487 34.6988 8.3 -.- 2.0 -.- KIRENCI-DODURGA (CORUM) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ