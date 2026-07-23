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        Haberler Bilgi Gündem Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı mı? Albayrak kaç lot verir?

        Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı mı? Albayrak kaç lot verir?

        Albayrak Hazır Beton halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. Hazır beton ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket, pay başına 38,60 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep topladı. 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ve yatırımcılara kaç lot dağıtılacağı merak ediliyor. Toplam 70 milyon lotun satışa sunulduğu halka arzda bireysel yatırımcıların payına düşecek lot miktarı da yakından takip ediliyor. Peki, Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Albayrak kaç lot verir? İşte Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        1

        Albayrak Hazır Beton'un iki gün süren talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Halka arz kapsamında toplam büyüklük 2 milyar 702 milyon TL olarak açıklanırken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 28 olarak belirlendi. Sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın ardından kesin dağıtım sonuçları ve kişi başına düşecek lot miktarı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından paylar yatırım hesaplarına aktarılacak ve Borsa İstanbul'da işlem tarihi duyurulacak. Peki, Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Albayrak Hazır Beton kaç lot verir? İşte detaylar...

        2

        ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        Şirket, 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep topladı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarının 1-2 iş günü içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        Sonuçlar açıklandıktan sonra yatırımcılar, kendilerine dağıtılan lot miktarını aracı kurumların mobil uygulamaları ve yatırım hesapları üzerinden görüntüleyebilecek.

        3

        ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçlarının 24 Temmuz 2026 Cuma günü veya takip eden ilk iş gününde açıklanması bekleniyor.

        Kesin sonuç tarihi, halka arz konsorsiyumu ve şirket tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak. Sonuçların ardından dağıtılan paylar yatırımcı hesaplarına aktarılacak ve Borsa İstanbul'daki ilk işlem tarihi ilan edilecek.

        4

        ALBAYRAK HAZIR BETON KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 70.000.000 lot pay satışa sunulacak.

        Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

        - 150 Bin katılım ~ 466 Lot (17987 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 280 Lot (10808 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 200 Lot (7720 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 140 Lot (5404 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 100 Lot (3860 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 64 Lot (2470 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 44 Lot (1698 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 32 Lot (1235 TL).

        * Tamamı Eşit Dağıtım.

        5

        ALBAYRAK HAZIR BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Albayrak Hazır Beton halka arzı katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.

        6

        ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 38,60 TL olarak belirlendi.

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