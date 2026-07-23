Albayrak Hazır Beton'un iki gün süren talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Halka arz kapsamında toplam büyüklük 2 milyar 702 milyon TL olarak açıklanırken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 28 olarak belirlendi. Sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın ardından kesin dağıtım sonuçları ve kişi başına düşecek lot miktarı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından paylar yatırım hesaplarına aktarılacak ve Borsa İstanbul'da işlem tarihi duyurulacak. Peki, Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Albayrak Hazır Beton kaç lot verir? İşte detaylar...