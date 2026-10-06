ALES/3 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? ALES 3 sınav tarihi...

2026 yılının son ALES oturumu için bekleyiş sürerken, sınava katılmayı planlayan adaylar başvuru takvimine odaklandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracaklar ile akademik personel kadrolarını hedefleyenler, ALES/3 için başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yürütülen süreçte başvuru işlemleri AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki ALES/3 başvuruları açıldı mı, sınav hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM takvimine ilişkin merak edilenler...