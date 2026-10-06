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        Haberler Bilgi ALES/3 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? ALES 3 sınav tarihi...

        ALES/3 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? ALES 3 sınav tarihi...

        Lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler ile araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi gibi akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar için ALES süreci yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından yılda üç kez uygulanan sınavın 2026'daki son oturumu öncesinde başvuru takvimi ve sınav tarihi merak konusu oldu. Adaylar, ALES/3 başvurularının başlayıp başlamadığını ve işlemlerin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. Peki 2026 ALES/3 ne zaman yapılacak, başvurular açıldı mı? İşte ÖSYM AİS ekranı ve sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        2026 yılının son ALES oturumu için bekleyiş sürerken, sınava katılmayı planlayan adaylar başvuru takvimine odaklandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracaklar ile akademik personel kadrolarını hedefleyenler, ALES/3 için başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yürütülen süreçte başvuru işlemleri AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki ALES/3 başvuruları açıldı mı, sınav hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM takvimine ilişkin merak edilenler...

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        ALES 3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

        2026-ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim 2026’da sona erecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

        Başvuru işlemleri ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

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        ALES 3 BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

        ALES/3 başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav başvuru ekranından gerekli bilgileri doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek.

        Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru işleminin geçerli sayılması için adayların bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekecek.

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        2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Böylece yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu tarihte gerçekleştirilecek.

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