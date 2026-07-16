ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ SON DURUM - CANLI || Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 16 Temmuz Perşembe yani bugün güne yatay yönlü seyirde başladı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Fed'in faiz indirimine gitme veya sabit tutma beklentisinin artışına bağlı olarak altın fiyatları yatay seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 95 lira çeyrek altın ise 9 bin 967 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Temmuz alış - satış tablosu...
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:29 Güncelleme:
1
Altın fiyatları yatay yönde seyrediyor. Yaşanan yatay yönlü hareketle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.090,9890
6.091,7250
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.056,69
4.057,56
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.745,5800
9.959,9700
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.982,3300
39.718,0500
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