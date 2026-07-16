ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ SON DURUM - CANLI || Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yatay yönde seyrediyor. Yaşanan yatay yönlü hareketle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...