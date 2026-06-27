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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 27 HAZİRAN CUMARTESİ || Son dakika: Hafta sonu değer artışı! Cumhuriyet altını çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 27 HAZİRAN CUMARTESİ || Son dakika: Hafta sonu değer artışı! Cumhuriyet altını çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Haziran Cumartesi yani bugün güne değer artışıyla başladı. 6 bin liranın altını gören gram altın fiyatları hafta sonu 6 bin 100 liranın üstünü gördü. Yaşanan düşüşle birlikte alım satım yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için alın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Haziran alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 27 Haziran Cumartesi yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor... Özellikle hafta içi yaşanan Yaşanan aşağı yönlü hareket sonrası hafta sonu seyreden değer artışı sonrası gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 27 Haziran güncel altın fiyatları....

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        Piayasaların gözü kulağı ABD ve İran arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Olası bir anlaşmanın beraberinde Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol krizinin çözümü olarak piayasalarda kabul görmesi ve beraberinde Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte altın fiyatlarınınn yukarı yönlü seyre geçmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin tıkanmasının ise fiyatlarda aşağı yönlü seyri tetiklemesi tahmin ediliyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.129,21

        6.130,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.086,48

        4.091,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.806,74

        10.022,75

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.226,94

        39.968,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        39.073,00

        39.398,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        18.941,89

        19.419,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.002,55

        38.720,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        39.758,20

        40.802,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.277,54

        4.430,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.469,96

        5.723,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        97.431,00

        98.620,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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