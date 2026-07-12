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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Temmuz 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Temmuz 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları 12 Temmuz Pazar günü de yatırımcıların ve düğün sezonunda alışveriş yapacak kişilerin yakın takibinde bulunuyor. Hafta sonu nedeniyle serbest piyasada yeni işlem gerçekleşmezken, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altının son işlem gününde oluşan fiyatları referans alınarak takip ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 12 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        1

        12 Temmuz Pazar altın fiyatları, haftanın son gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını son kapanış değerleri üzerinden izleniyor. "Bugün altın ne kadar?" sorusunun yanıtı ve güncel fiyat tablosu haberimizde...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.224,70

        6.225,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.118,88

        4.120,98

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.959,52

        10.178,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.838,08

        40.590,56

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        40.177,00

        40.631,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.856,79

        20.357,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.838,08

        40.590,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.878,00

        41.918,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.369,85

        4.551,78

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.620,25

        5.839,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        100.088,00

        101.656,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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