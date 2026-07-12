Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Temmuz 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Mardin'de meydana gelen "hortum" ilginç görüntü oluşturdu

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte fabrikaların bulunduğu alanda hortum oluştu. Cep telefonu kameralarına yansıyan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini kaybetti. (ANKA)