Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Temmuz 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları 12 Temmuz Pazar günü de yatırımcıların ve düğün sezonunda alışveriş yapacak kişilerin yakın takibinde bulunuyor. Hafta sonu nedeniyle serbest piyasada yeni işlem gerçekleşmezken, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altının son işlem gününde oluşan fiyatları referans alınarak takip ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 12 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...
12 Temmuz Pazar altın fiyatları, haftanın son gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını son kapanış değerleri üzerinden izleniyor. "Bugün altın ne kadar?" sorusunun yanıtı ve güncel fiyat tablosu haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATI
6.224,70
6.225,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.118,88
4.120,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.959,52
10.178,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.838,08
40.590,56
TAM ALTIN FİYATI
40.177,00
40.631,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.856,79
20.357,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.838,08
40.590,56
ATA ALTIN FİYATI
40.878,00
41.918,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.369,85
4.551,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.620,25
5.839,50
GREMSE ALTIN FİYATI
100.088,00
101.656,00