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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA: 9 Temmuz çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

        ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA: 9 Temmuz çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın sona erdiğini açıklamasının ardından artan jeopolitik riskler, enflasyon ve faiz beklentileri yeniden gündeme gelirken, ons altındaki dalgalanma iç piyasaya da yansıdı. Peki bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 9 Temmuz 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 08:24 Güncelleme:
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        1

        Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD'den gelen son açıklamalar ve küresel piyasalarda yeniden yükselen enflasyon ile faiz endişeleri, altın fiyatlarında hareketliliği artırdı. Güvenli liman arayışının etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilirken, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?" soruları da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.128,6100

        6.129,3180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.058,78

        4.059,67

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.805,7800

        10.021,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.223,1000

        39.963,1500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.884,00

        40.153,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.530,57

        20.023,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.183,59

        39.924,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.540,90

        41.564,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.343,48

        4.504,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.577,41

        5.770,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        99.326,00

        100.459,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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