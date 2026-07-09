Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD'den gelen son açıklamalar ve küresel piyasalarda yeniden yükselen enflasyon ile faiz endişeleri, altın fiyatlarında hareketliliği artırdı. Güvenli liman arayışının etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilirken, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?" soruları da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...