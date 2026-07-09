ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA: 9 Temmuz çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları 9 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın sona erdiğini açıklamasının ardından artan jeopolitik riskler, enflasyon ve faiz beklentileri yeniden gündeme gelirken, ons altındaki dalgalanma iç piyasaya da yansıdı. Peki bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 9 Temmuz 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD'den gelen son açıklamalar ve küresel piyasalarda yeniden yükselen enflasyon ile faiz endişeleri, altın fiyatlarında hareketliliği artırdı. Güvenli liman arayışının etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilirken, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?" soruları da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.128,6100
6.129,3180
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.058,78
4.059,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.805,7800
10.021,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.223,1000
39.963,1500
TAM ALTIN FİYATI
39.884,00
40.153,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.530,57
20.023,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.183,59
39.924,37
ATA ALTIN FİYATI
40.540,90
41.564,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.343,48
4.504,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.577,41
5.770,48
GREMSE ALTIN FİYATI
99.326,00
100.459,00