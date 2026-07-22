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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: YÜKSELİŞ BAŞLADI || Gram altın 6250 liranın üstünü gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: YÜKSELİŞ BAŞLADI || Gram altın 6250 liranın üstünü gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Temmuz Çarşamba yani bugün güne yükselişle başladı. Uzun süredir yatay ve yer yer aşağı yönlü seyreden altın fiyatları yeni hafta ile birlikte yukarı yönlü seyre geçti. Yükselişte ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi ihtimali en büyük etkenler arasında görülüyor. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 250 lira çeyrek altın ise 10 bin 250 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Temmuz alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 08:33 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları bugün yani 22 Temmuz Çarşamba günününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın saat 08.00 itibarıyla 6 bin 250 lira çeyrek altın ise 10 bin 250 lira civarında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Temmuz alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.259,2850

        6.260,1360

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.135,62

        4.136,36

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.014,8600

        10.235,3200

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.059,4200

        40.816,0900

        6

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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