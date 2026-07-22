ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: YÜKSELİŞ BAŞLADI || Gram altın 6250 liranın üstünü gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 22 Temmuz Çarşamba yani bugün güne yükselişle başladı. Uzun süredir yatay ve yer yer aşağı yönlü seyreden altın fiyatları yeni hafta ile birlikte yukarı yönlü seyre geçti. Yükselişte ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi ihtimali en büyük etkenler arasında görülüyor. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 250 lira çeyrek altın ise 10 bin 250 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Temmuz alış - satış tablosu...
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 08:33 Güncelleme:
1
Altın fiyatları bugün yani 22 Temmuz Çarşamba günününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın saat 08.00 itibarıyla 6 bin 250 lira çeyrek altın ise 10 bin 250 lira civarında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Temmuz alış - satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.259,2850
6.260,1360
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.135,62
4.136,36
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.014,8600
10.235,3200
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.059,4200
40.816,0900
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ