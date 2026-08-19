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        ABD'nin hamlesi altını yükselişe geçirdi! Altın neden yükseliyor, gram altın yükselecek mi?

        ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahviller için geri alım operasyonlarını artırma kararı, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Kararın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri gerilerken dolar endeksinde de düşüş görüldü. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak öne çıkan altında güçlü bir yükseliş hareketini beraberinde getirdi. Ons altın kısa sürede 4.460 dolar seviyesini görürken gram altın da 6 bin 843 liraya kadar çıktı. Yurt içinde yatırımcıların gözü ise gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarına çevrildi. Peki altın neden yükseliyor, gram altın yükselecek mi? İşte 19 Ağustos Çarşamba güncel tam, yarım, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        1

        ABD'nin uzun vadeli tahvil piyasasına yönelik yeni hamlesi, altın fiyatlarında sert yükselişlerin yaşanmasına neden oldu. Hazine Bakanlığı, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Açıklama sonrasında ABD tahvil getirilerinde gerileme yaşanırken doların değer kaybetmesi altının cazibesini artırdı. Ons altındaki yükseliş yüzde 2,7'ye ulaşırken yurt içinde gram altın da yüzde 2,4 değer kazanarak 6 bin 843 lirayı gördü. Peki altın neden yükseliyor, gram altın yükselecek mi? İşte 19 Ağustos 2026 tam, yarım, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın güncel fiyatı...

        2

        ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

        Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin arkasında ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programını genişletme kararı bulunuyor. Hazine, uzun vadeli nominal kuponlu Hazine tahvillerinde likiditeyi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını duyurdu.

        Halen operasyon başına 2 milyar dolar olan azami geri alım büyüklüğü en az 4 milyar dolara çıkarılacak. Yeni uygulama 9 Eylül 2026'da başlayacak ve mevcut tahvil ihraç dönemi olan 4 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.

        Kararın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerinde düşüş görüldü. 30 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,20 seviyesine inerken 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan düşüşle yüzde 4,65 seviyesine geldi.

        Tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altına destek verdi. Açıklama öncesinde 4.360 dolar seviyesinde bulunan ons altın, kısa sürede 4.460 dolara yükseldi.

        3

        GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

        Gram altın fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin yanı sıra yurt içindeki dolar/TL hareketlerinden de etkileniyor. ABD'den gelen son karar sonrasında dolar endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 99,1 seviyesine indi. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,6 yükselerek 1,16 seviyesini aştı.

        Ons altındaki sert yükseliş gram altına da doğrudan yansıdı. Gram altın yüzde 2,4 değer kazanarak 6 bin 843 lirayı gördü. Güncel piyasa verilerinde gram altının alış fiyatı 6.871,0990 TL, satış fiyatı ise 6.872,1010 TL seviyesinde bulunuyor.

        Uzmanların değerlendirmelerinde altının yönü açısından ABD Merkez Bankası'nın para politikası, tahvil faizleri, doların seyri ve küresel risk iştahı önem taşımaya devam ediyor. Bu nedenle gram altın için kesin bir yükseliş ya da düşüş tahmini yapmak yerine piyasadaki gelişmelerin birlikte takip edilmesi gerekiyor.

        GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Altın fiyatları 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününe hareketli başladı. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 870 TL bandında, çeyrek altın ise 11 bin TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar gün içerisinde gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.871,0990

        6.872,1010

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.367,99

        4.368,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.990,4300

        11.232,4800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.992,6400

        44.823,9400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        43.702,00

        44.348,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.804,27

        22.353,90

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        44.737,93

        45.864,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.173,10

        6.405,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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