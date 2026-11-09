ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI! 9 Kasım 2026 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. Petrol fiyatlarında görülen düşüşün enflasyon endişelerini azaltabileceği yönündeki beklentiler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Yatırımcılar bir yandan enerji piyasasındaki gelişmeleri izlerken diğer yandan ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlara odaklandı. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum ve güncel alış-satış fiyatları…
Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda gözler enerji fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilirken, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına yönelik beklentiler de yakından izleniyor. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve ziynet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…
ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI!
Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskısını hafifleteceği beklentisiyle gram altın 6 bin 662 liraya, ons altın ise 4 bin 130 dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı olasılığını düşük gördüğünü açıklaması, petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Bölgede petrol arzının sekteye uğrayabileceğine yönelik kaygıların azalması, enerji maliyetlerindeki gerilemenin enflasyonu düşürebileceği beklentisini güçlendirdi.
Bu gelişme, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki öngörüleri zayıflatırken, faiz getirisi bulunmayan altına olan ilgiyi destekledi. Piyasalarda şimdi gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.555,36
Satış: 6.556,39
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.069,36
Satış: 4.072,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.488,58
Satış: 10.719,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.954,32
Satış: 42.747,69
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.911,60
Satış: 21.439,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.954,32
Satış: 42.747,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.487,83
Satış: 44.585,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00