ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI! 9 Kasım 2026 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda gözler enerji fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilirken, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına yönelik beklentiler de yakından izleniyor. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve ziynet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…