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        Haberler Bilgi ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI! 9 Kasım 2026 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları...

        ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI! 9 Kasım 2026 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları...

        Altın piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. Petrol fiyatlarında görülen düşüşün enflasyon endişelerini azaltabileceği yönündeki beklentiler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Yatırımcılar bir yandan enerji piyasasındaki gelişmeleri izlerken diğer yandan ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlara odaklandı. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum ve güncel alış-satış fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda gözler enerji fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilirken, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına yönelik beklentiler de yakından izleniyor. Peki, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve ziynet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…

        2

        ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI!

        Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskısını hafifleteceği beklentisiyle gram altın 6 bin 662 liraya, ons altın ise 4 bin 130 dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı olasılığını düşük gördüğünü açıklaması, petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Bölgede petrol arzının sekteye uğrayabileceğine yönelik kaygıların azalması, enerji maliyetlerindeki gerilemenin enflasyonu düşürebileceği beklentisini güçlendirdi.

        Bu gelişme, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki öngörüleri zayıflatırken, faiz getirisi bulunmayan altına olan ilgiyi destekledi. Piyasalarda şimdi gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.555,36

        Satış: 6.556,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.069,36

        Satış: 4.072,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.488,58

        Satış: 10.719,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.954,32

        Satış: 42.747,69

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.911,60

        Satış: 21.439,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.954,32

        Satış: 42.747,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.487,83

        Satış: 44.585,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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