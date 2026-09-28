Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague'nde 49. kez karşılaşacak. Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Anadolu Efes Real Madrid maçı tarihi, saati ve yayın bilgisi