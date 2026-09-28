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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

        Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Madrid ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes Real Madrid maçı canlı yayında basketbol severlerle buluşacak. Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 915. kez boy gösterecek. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 914 karşılaşmada 506 galibiyet, 408 yenilgi yaşamıştı. Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:53 Güncelleme:
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        Anadolu Efes Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague'nde 49. kez karşılaşacak. Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Anadolu Efes Real Madrid maçı tarihi, saati ve yayın bilgisi

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        ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlıyor. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi heyecanla takip edecek.

        Lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.

        Real Madrid ise aynı haftada Dubai Basketbol'a konuk olduğu müsabakadan 78-77 yenilgiyle ayrıldı.

        Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, kazanarak organizasyonda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 49. RANDEVU

        Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague'nde 49. kez karşılaşacak.

        Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.

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        Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 81-75 ve 82-71'lik skorlarla Real Madrid kazandı.

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