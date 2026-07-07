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        Haberler Bilgi "Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

        "Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

        Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu, NATO zirvesi önlemleri sonrası sosyal medyada yayılan asılsız iddialarla birlikte gündeme geldi. Ortaya çıkan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığından net yalanlama geldi. İşte "Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı var?" iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'ndan yapılan açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        "Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?" Sosyal medyada yayılan asılsız iddialar sonrası merak edilen soruya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden net yalanlama geldi. İşte Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili yapılan açıklama.

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        SOKAĞA ÇIKMA İDDİALARINA YALANLAMA

        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Ankara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

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