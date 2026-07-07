"Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

Gün Başlıyor - 6 Temmuz 2026 (Trump'ın Ankara Programı Ne Olacak?)

Beştepe'de resmi akşam yemeği. Trump'ın Ankara programı ne olacak? NATO zirvesi öncesi asayiş denetimi. NATO'nun askeri operasyonları. Hamaney'in üç oğlu saf tuttu. Balıkesir'de üç noktada orman yangını. Zonguldak'ta hortum alarmı. Washington'da 250. yıl coşkusu. Dünyanın gözü NATO Zirvesi'nde. Usta... Daha Fazla Göster Beştepe'de resmi akşam yemeği. Trump'ın Ankara programı ne olacak? NATO zirvesi öncesi asayiş denetimi. NATO'nun askeri operasyonları. Hamaney'in üç oğlu saf tuttu. Balıkesir'de üç noktada orman yangını. Zonguldak'ta hortum alarmı. Washington'da 250. yıl coşkusu. Dünyanın gözü NATO Zirvesi'nde. Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti. İran eski lideri Hamaney'e veda ediyor. Gün Başlıyor'da Tuğbanur Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster