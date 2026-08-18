ANKARA’DA ÜNİVERSİTE HAYATI NASIL OLACAK? Kampüs, yurt ve ulaşım rehberi
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite heyecanı başladı. Ankara'daki üniversitelere yerleşen öğrenciler şimdi kayıt tarihleri, kampüsler, fakülteler, ulaşım, yurt ve yemekhane seçenekleri ile akademik takvimi araştırıyor. Peki Ankara'nın öne çıkan üniversitelerinde öğrencileri nasıl bir hayat bekliyor? İşte Ankara'da üniversite kazananlar için kampüsten yurda, ulaşımdan öğrenci yaşamına kadar merak edilenler...
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos’ta açıklanmasının ardından Ankara’da üniversite kazanan öğrenciler için yeni bir dönem başladı. Kayıt heyecanının yanı sıra öğrencileri şimdi kampüsünü tanıma, fakültesine ulaşım yollarını öğrenme, uygun bir yurt veya ev bulma süreci bekliyor. Ankara’da üniversite hayatına başlayacak adaylar için kampüsün konumu, ulaşım seçenekleri, barınma imkanları ve sosyal yaşam olanakları günlük hayatın en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki Ankara’nın öne çıkan üniversitelerinde öğrencileri nasıl bir yaşam bekliyor? İşte üniversite üniversite kampüs, yurt, ulaşım ve öğrenci yaşamı rehberi...
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Ankara Üniversitesi, kentin farklı bölgelerine yayılan yerleşkeleriyle köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Cebeci, Tandoğan, Beşevler ve Gölbaşı gibi farklı bölgelerde üniversitenin akademik birimleri ve yerleşkeleri bulunuyor.
Bu nedenle Ankara Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin yalnızca üniversitenin genel konumuna değil, yerleştikleri bölümün hangi fakülte ve yerleşkede bulunduğuna dikkat etmesi gerekiyor.
FAKÜLTELER
Ankara Üniversitesi bünyesinde hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, eğitim, fen, edebiyat, mühendislik, tıp, eczacılık ve daha birçok alanda eğitim veriliyor. Fakültelerin farklı yerleşkelerde bulunması nedeniyle öğrencilerin kayıt öncesinde kendi bölümünün eğitim göreceği kampüsü kontrol etmesi önem taşıyor.
ULAŞIM
Ankara Üniversitesi’nin merkezi yerleşkelerine otobüs, metro, banliyö ve diğer toplu taşıma seçenekleriyle ulaşım sağlanabiliyor. Cebeci, Beşevler ve Tandoğan gibi merkezi bölgelerde bulunan yerleşkeler, öğrencilerin şehir içindeki ulaşımını kolaylaştırıyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Ankara Üniversitesi öğrencileri KYK yurtlarının yanı sıra özel öğrenci yurtları ve kiralık ev seçeneklerini değerlendirebiliyor. Barınma tercihi yapılırken öğrencinin eğitim göreceği fakültenin konumu ve günlük ulaşım süresi özellikle dikkate alınmalı.
YEMEKHANE
Ankara Üniversitesi’nin farklı yerleşkelerinde öğrencilerin yararlanabileceği yemekhane hizmetleri bulunuyor. Güncel yemek menüsü, yemek saatleri ve ücret bilgileri üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ankara Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinde ÖSYM tarafından açıklanan takvimi takip etmesi gerekiyor. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilen öğrenciler için genel e-kayıt dönemi 24-26 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Elektronik kaydını tamamlayan öğrencilerin üniversitenin kayıt sonrası işlemlerine ilişkin duyurularını da takip etmesi önem taşıyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Ankara Üniversitesi öğrencileri kampüslerdeki öğrenci toplulukları, kütüphaneler, sosyal etkinlikler ve spor imkanlarından yararlanabiliyor. Merkezi yerleşkelerin Ankara’nın sosyal ve kültürel bölgelerine yakınlığı da öğrenciler açısından önemli bir avantaj sağlıyor.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Gazi Üniversitesi, Ankara’nın köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak merkezi konumuyla öne çıkıyor. Üniversitenin başta Emniyet bölgesindeki Gazi yerleşkesi olmak üzere farklı akademik birimleri ve yerleşkeleri bulunuyor.
FAKÜLTELER
Gazi Üniversitesi’nde eğitim, mühendislik, teknoloji, sağlık ve sosyal bilimler başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim veriliyor. Öğrencilerin yerleştikleri programın bağlı olduğu fakülte ve akademik birimin bulunduğu kampüsü önceden öğrenmesi gerekiyor.
ULAŞIM
Gazi Üniversitesi’nin merkezi konumu nedeniyle kampüs ve akademik birimlere otobüs, metro ve diğer toplu taşıma seçenekleriyle ulaşım sağlanabiliyor. Öğrencilerin ulaşım güzergahını belirlerken kendi fakültelerinin konumunu dikkate alması gerekiyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Gazi Üniversitesi öğrencileri KYK ve özel öğrenci yurtlarının yanı sıra kiralık ev seçeneklerini de değerlendirebiliyor. Yurt seçiminde üniversitenin bulunduğu bölge kadar derslerin yapılacağı fakültenin konumu da önem taşıyor.
YEMEKHANE
Üniversitenin öğrencilerin kullanımına sunduğu yemekhane hizmetleri bulunuyor. Yemek menüsü, yemek saatleri ve güncel ücretlere ilişkin bilgiler üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Gazi Üniversitesi’nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine göre güz yarıyılı derslerinin 21 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanıyor. Merkezi yerleştirme ile üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde ÖSYM’nin açıkladığı kayıt takvimini, ders kayıtlarında ise Gazi Üniversitesi’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Gazi Üniversitesi’nde öğrenci toplulukları, sosyal etkinlikler, spor alanları, kütüphane ve farklı kampüs imkanları bulunuyor. Merkezi konum, öğrencilerin Ankara’nın farklı bölgelerine ulaşmasını da kolaylaştırıyor.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Hacettepe Üniversitesi’nin Ankara’da özellikle Beytepe ve Sıhhiye yerleşkeleri öne çıkıyor. Öğrencilerin kampüs deneyimi, eğitim gördükleri fakülteye göre değişebiliyor.
Beytepe geniş bir kampüs alanına sahipken Sıhhiye yerleşkesi merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Bu nedenle yeni öğrencilerin yerleştiği bölümün hangi kampüste bulunduğunu önceden öğrenmesi gerekiyor.
FAKÜLTELER
Hacettepe Üniversitesi’nde tıp, mühendislik, eğitim, hukuk, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, eczacılık ve sağlık bilimleri gibi çok sayıda alanda eğitim veriliyor.
ULAŞIM
Beytepe Kampüsü’ne toplu taşıma seçenekleriyle ulaşım sağlanırken Sıhhiye Kampüsü merkezi konumu sayesinde şehir içi ulaşım açısından avantaj sağlıyor. Beytepe’de eğitim görecek öğrencilerin özellikle ders saatlerindeki ulaşım süresini hesaba katması gerekiyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde öğrencilere yönelik yurt imkanları bulunuyor. Üniversitenin resmi bilgilerine göre Beytepe yerleşkesindeki yurtlarda yaklaşık 4 bin 159, Sıhhiye yerleşkesindeki yurtlarda ise yaklaşık 1.565 öğrenci için barınma imkanı bulunuyor.
Bunun yanında öğrenciler KYK ve özel öğrenci yurtlarını da değerlendirebiliyor. Yurt tercihinde kampüse ulaşım süresinin dikkate alınması gerekiyor.
YEMEKHANE
Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde öğrencilere yönelik yemek hizmetleri bulunuyor. Kampüslerde yemek hizmetlerinin yanı sıra farklı yiyecek ve içecek noktaları da yer alıyor. Güncel menü ve ücret bilgileri üniversitenin resmi kanallarından takip ediliyor.
AKADEMİK TAKVİM
Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri için ÖSYM’nin belirlediği takvimi, ders başlangıçları ve diğer akademik işlemler için ise üniversitenin 2026-2027 akademik takvimini takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Hacettepe’de öğrenciler çok sayıda öğrenci topluluğu, sosyal etkinlik, kütüphane ve spor imkanından yararlanabiliyor. Özellikle Beytepe Kampüsü, geniş yerleşim alanı sayesinde öğrencilerin ders, sosyal yaşam ve günlük ihtiyaçlarını büyük ölçüde kampüs içerisinde karşılayabildiği bir üniversite yaşamı sunuyor.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
ODTÜ’nün Ankara Kampüsü, geniş bir yerleşim alanına sahip. Kampüs içerisinde akademik binaların yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamında kullandığı sosyal alanlar, kütüphane, spor tesisleri, yurtlar ve farklı hizmet noktaları bulunuyor.
FAKÜLTELER
ODTÜ’de mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat ve iktisadi ve idari bilimler başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim veriliyor. Öğrenciler bölümlerine göre ilgili fakülte ve akademik birimlerde eğitim görüyor.
ULAŞIM
ODTÜ Ankara Kampüsü Çankaya’da geniş bir alana yayılıyor. Kampüse otobüs ve diğer toplu taşıma bağlantılarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Kampüsün büyüklüğü nedeniyle öğrencilerin yalnızca üniversiteye ulaşımı değil, kampüs içindeki ulaşım imkanlarını da öğrenmesi gerekiyor.
YURT SEÇENEKLERİ
ODTÜ’nün kampüs içerisinde öğrenci yurtları bulunuyor. Bunun yanında öğrenciler KYK ve özel yurt seçeneklerini de değerlendirebiliyor. Kampüs içinde yaşamak isteyen öğrenciler için yurt başvuru tarihleri ve yerleştirme duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.
YEMEKHANE
ODTÜ kampüsünde öğrencilerin yararlanabileceği yemekhane ve farklı yiyecek-içecek noktaları bulunuyor. ODTÜ Kafeterya Müdürlüğü, eğitim döneminde Merkez Kafeterya ve diğer birimlerde öğrencilere yemek hizmeti sunuyor. Kampüsün geniş yapısı nedeniyle öğrencilerin dersliklerine yakın yemek noktalarını öğrenmesi günlük yaşamı kolaylaştırabiliyor.
AKADEMİK TAKVİM
ODTÜ’yü kazanan öğrencilerin kayıt, ders kayıtları ve eğitim başlangıç tarihlerini üniversitenin 2026-2027 akademik takviminden takip etmesi gerekiyor. YKS ile yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinde ÖSYM’nin açıkladığı genel kayıt takvimi de dikkate alınmalı.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
ODTÜ, geniş kampüsü ve yoğun öğrenci yaşamıyla öne çıkıyor. Spor tesisleri, kütüphane, öğrenci toplulukları, kulüpler, etkinlikler ve kampüs içindeki sosyal alanlar üniversite yaşamının önemli parçaları arasında bulunuyor.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Bilkent Üniversitesi Ankara’nın Çankaya ilçesindeki geniş kampüs yapısıyla öne çıkıyor. Kampüs içerisinde akademik binaların yanı sıra kütüphane, spor tesisleri, yurtlar, kafeteryalar ve öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği farklı sosyal alanlar bulunuyor.
FAKÜLTELER
Bilkent Üniversitesi’nde mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, fen, insan ve toplum bilimleri gibi farklı alanlarda eğitim veriliyor.
ULAŞIM
Bilkent Kampüsü’ne otobüs ve üniversitenin servis imkanlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Üniversitenin şehir merkezinden kampüse ve kampüsler arasında kullanılan servis ve ring hizmetleri bulunuyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Bilkent Üniversitesi’nin kampüslerinde öğrencilerin kullanımına sunulan çok sayıda yurt bulunuyor. Üniversitenin resmi bilgilerine göre kampüslerde 26 yurt binası bulunuyor ve yurtlarda 4.500’den fazla öğrenci için barınma imkanı sağlanabiliyor.
YEMEKHANE
Bilkent kampüsünde öğrencilerin kullanabileceği kafeterya, restoran ve farklı yemek noktaları bulunuyor. Kampüs yaşamının yoğun olması nedeniyle öğrenciler günlük ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kampüs içerisinde karşılayabiliyor.
AKADEMİK TAKVİM
Bilkent Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik takvimine göre yeni lisans öğrencilerinin çevrimiçi kesin kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026-2027 akademik yılı güz dönemi derslerinin ise 16 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Bilkent’te öğrenci kulüpleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor tesisleri, kütüphane ve kampüs içindeki sosyal alanlar öne çıkıyor. Kampüs içindeki yurt, yemek, ulaşım ve sosyal imkanlar öğrencilerin günlük yaşamını büyük ölçüde kampüs içerisinde sürdürmesine olanak sağlıyor.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Başkent Üniversitesi’nin Ankara’daki ana yerleşkesi Bağlıca’da bulunuyor. Üniversitenin sağlık ve eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki akademik faaliyetleri kampüs ve ilgili yerleşkelerde yürütülüyor.
FAKÜLTELER
Başkent Üniversitesi’nde tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, eğitim, iletişim, güzel sanatlar, işletme ve sağlık bilimleri gibi farklı alanlarda eğitim veriliyor.
ULAŞIM
Bağlıca’daki kampüse özel araç ve toplu taşıma imkanlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Üniversitenin öğrenciler için servis ve ulaşım seçenekleri de bulunuyor. Öğrencilerin özellikle ders saatlerine göre ulaşım süresini planlaması gerekiyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Başkent Üniversitesi’nin kampüs içerisinde öğrencilere yönelik yurt imkanları bulunuyor. Ayrıca öğrenciler özel yurt ve kiralık ev seçeneklerini de değerlendirebiliyor.
YEMEKHANE
Kampüste öğrencilerin yararlanabileceği yemek hizmetleri ve farklı yiyecek-içecek noktaları bulunuyor. Güncel yemek menüsü ve ücret bilgileri üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Başkent Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri, ders başlangıçları ve akademik işlemler için üniversitenin 2026-2027 akademik takvimini ve Öğrenci İşleri duyurularını takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Başkent Üniversitesi’nde öğrenci toplulukları, spor alanları, kütüphane, sosyal etkinlikler ve kampüs içi faaliyetler öğrencilerin üniversite yaşamında önemli yer tutuyor.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara’nın farklı bölgelerinde akademik birimleri bulunuyor. Üniversitenin özellikle Esenboğa Kampüsü, geniş yerleşim alanı ve akademik birimleriyle öne çıkıyor.
FAKÜLTELER
AYBÜ’de mühendislik, tıp, hukuk, işletme ve yönetim bilimleri, insan ve toplum bilimleri, sağlık bilimleri ve farklı alanlarda eğitim veriliyor.
ULAŞIM
AYBÜ’nün yerleşkelerine ulaşım, öğrencinin eğitim gördüğü fakülteye göre değişebiliyor. Özellikle Esenboğa Kampüsü’nde eğitim görecek öğrencilerin Ankara merkezden ulaşım süresini önceden hesaplaması önem taşıyor.
YURT SEÇENEKLERİ
AYBÜ öğrencileri KYK ve özel öğrenci yurtlarının yanı sıra kampüse yakın bölgelerdeki kiralık ev seçeneklerini değerlendirebiliyor. Esenboğa'da eğitim görecek öğrenciler için yurt ile kampüs arasındaki ulaşım süresi önemli bir kriter oluşturuyor.
YEMEKHANE
Üniversitenin öğrencilerin yararlanabileceği yemek hizmetleri bulunuyor. Güncel menü, yemek saatleri ve ücret bilgileri üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri için ÖSYM’nin genel takvimini, ders kayıtları ve ders başlangıçları için ise üniversitenin 2026-2027 akademik takvimini takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
AYBÜ’de öğrenci toplulukları, sosyal etkinlikler, kütüphane ve spor imkanları bulunuyor. Kampüslerin farklı bölgelerde olması nedeniyle öğrencilerin kendi fakültelerinin bulunduğu yerleşkeye göre günlük yaşam planı yapması önem taşıyor.
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ana kampüsü Söğütözü’nde bulunuyor. Merkezi konumu sayesinde öğrenciler Ankara’nın iş, ulaşım ve sosyal yaşam açısından hareketli bölgelerine kolay ulaşım imkanına sahip olabiliyor.
FAKÜLTELER
TOBB ETÜ’de mühendislik, mimarlık ve tasarım, ekonomi ve işletme, hukuk, fen-edebiyat ve tıp gibi farklı alanlarda eğitim veriliyor.
ULAŞIM
Söğütözü'ndeki merkezi konum nedeniyle kampüse metro, otobüs ve diğer toplu taşıma seçenekleriyle ulaşım sağlanabiliyor. Öğrenciler için kampüsün Ankara’nın merkezi bölgelerine yakınlığı önemli bir avantaj oluşturuyor.
YURT SEÇENEKLERİ
TOBB ETÜ öğrencileri üniversitenin yurt imkanlarının yanı sıra KYK ve özel öğrenci yurtlarını da değerlendirebiliyor. Kampüsün merkezi konumu nedeniyle öğrencilerin farklı bölgelerdeki barınma seçeneklerine ulaşması mümkün olabiliyor.
YEMEKHANE
TOBB ETÜ kampüsünde öğrencilerin yararlanabileceği yemek hizmetleri ve farklı yiyecek-içecek noktaları bulunuyor. Güncel menü ve ücret bilgileri üniversitenin resmi duyurularından takip edilebiliyor.
AKADEMİK TAKVİM
TOBB ETÜ’yü kazanan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, ders başlangıçları ve akademik işlemler için üniversitenin 2026-2027 akademik takvimini takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
TOBB ETÜ’de öğrenci toplulukları, spor tesisleri, kütüphane, sosyal alanlar ve kültür-sanat etkinlikleri üniversite yaşamının önemli parçaları arasında yer alıyor. Üniversitenin uygulamalı eğitim modeli de öğrencilerin akademik hayatının önemli bir bölümünü oluşturuyor.
ANKARA’DA ÜNİVERSİTE KAZANANLAR ŞİMDİ NE YAPACAK?
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için sınav ve tercih süreci geride kaldı. Şimdi sırada üniversite kayıtları, barınma hazırlıkları ve yeni eğitim dönemine uyum süreci bulunuyor.
Özellikle Ankara dışından gelecek öğrencilerin kayıt tarihlerini, kazandıkları fakültenin hangi kampüste bulunduğunu, yurt başvurularını, yemekhane imkanlarını ve ulaşım güzergahlarını erkenden araştırması büyük önem taşıyor.
Ankara’da üniversite kampüslerinin farklı bölgelerde bulunması nedeniyle öğrencilerin günlük yaşamı da üniversiteye göre değişebiliyor. Bu nedenle yurt veya ev seçerken yalnızca fiyat değil, üniversiteye ve fakülteye ulaşım süresi de dikkate alınmalı.
Öğrencilerin kayıt sonrasında üniversitelerinin resmi internet sitelerini ve Öğrenci İşleri birimlerinin duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Akademik takvim, ders kayıtları, yurt başvuruları, yemekhane ücretleri ve kampüs hizmetleriyle ilgili bilgiler dönem içinde güncellenebiliyor.