ANKARA’DA ÜNİVERSİTE HAYATI NASIL OLACAK? Kampüs, yurt ve ulaşım rehberi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

KAMPÜS

Ankara Üniversitesi, kentin farklı bölgelerine yayılan yerleşkeleriyle köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Cebeci, Tandoğan, Beşevler ve Gölbaşı gibi farklı bölgelerde üniversitenin akademik birimleri ve yerleşkeleri bulunuyor.

Bu nedenle Ankara Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin yalnızca üniversitenin genel konumuna değil, yerleştikleri bölümün hangi fakülte ve yerleşkede bulunduğuna dikkat etmesi gerekiyor.

FAKÜLTELER

Ankara Üniversitesi bünyesinde hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, eğitim, fen, edebiyat, mühendislik, tıp, eczacılık ve daha birçok alanda eğitim veriliyor. Fakültelerin farklı yerleşkelerde bulunması nedeniyle öğrencilerin kayıt öncesinde kendi bölümünün eğitim göreceği kampüsü kontrol etmesi önem taşıyor.