AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027: Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden veya ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt süreci başladı. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. Adayların gündeminde "AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı, başvurular nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar ve hangi kanallardan yatırılır?" soruları yer alıyor. İşte Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim yılı kayıt yenileme takvimi ve merak edilen tüm detaylar...
Açık Öğretim Lisesi’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni dönem kayıt süreci başladı. Eğitim hayatına açıktan devam eden veya ilk kez AÖL’e kayıt yaptıracak adaylar, başvuru tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde “AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak, yeni kayıt başvuruları hangi tarihlerde alınacak, kayıt ücreti ne kadar olacak?” soruları bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında merak edilen kayıt takvimi, ödeme bilgileri ve başvuru adımları belli oluyor. İşte 2026-2027 AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair tüm ayrıntılar...
AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027
Açık Öğretim Lisesi’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci için başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler, işlemlerini 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.
AÖL’de kayıtlı öğrencilerin sınav başvuru süreçleri ise seçtikleri ders sayısına göre değişiklik gösterecek. 10 veya daha az sayıda ders seçen öğrenciler, belirlenen istisnalar dışında yalnızca e-Sınav için başvuru yapabilecek. 11 ve üzeri ders seçimi yapan öğrenciler ise yazılı sınava katılım sağlayabilecek.
Yurt dışında bulunan bazı öğrenciler ile engelli ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler için sınav başvuru süreçlerinde özel uygulamalar geçerli olacak.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri için;
Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 41/2 maddesi doğrultusunda yapılacaktır. Söz konusu yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden;
-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,
-Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,
-Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,
-Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,
doğrudan halk eğitimi merkezlerine;
diğer madde kapsamında durumlarını belgelendirenler ise kayıtlı bulundukları okullarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırdıktan sonra kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 23.59'a kadar yatırabilecektir.
Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.
Kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardan ücret muafiyeti olan öğrenciler (tutuklu veya hükümlü olanlar hariç) 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekmektedir. Müracaat ettiği halde kayıt yenileme işlemi yapılmamış olanlar kayıt yenileme tarihleri arasında halk eğitim merkezi müdürlüğüne veya MEBİM'e müracaat etmeleri gerekmekte.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapabilecek.