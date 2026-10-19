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        Haberler Bilgi Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarına 4,30 TL’lik indirim yolda! 19 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak?

        Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarına 4,30 TL’lik indirim yolda! 19 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak?

        Güncel akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarına paralel olarak değişiklik gösteriyor. Brent petrolde gözlemlenen değişikliğin ardından, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatları 20 Ekim itibariyle değişecek. Beklenilen akaryakıt indiriminin uygulanmasının ardından benzin fiyatlarının İstanbul'da 80 liranın altına düşmesi bekleniyor. İşte, 19 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesiyle birlikte araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 4 liranın üzerinde beklenilen akaryakıt indiriminin 20 Ekim Salı günü itibariyle pompaya yansıması bekleniyor. Peki, benzine indirim mi geliyor, akaryakıt indirimi iptal mi edildi? İşte, 19 Ekim 2026 akaryakıt indirimi sonrası beklenilen benzin fiyatları…

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        BENZİNE 4,30 TL İNDİRİM YOLDA!

        Benzin fiyatlarında indirim beklentisi, küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından güç kazandı. Paylaşılan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor.

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        İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        Beklenen 4,30 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde tahmini litre fiyatları şöyle:

        İstanbul: 79,60 TL

        Ankara: 80,60 TL

        İzmir: 80,80 TL

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        İSTANBUL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

        İstanbul'da benzin indirimi öncesinde akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklılık gösteriyor. Mevcut fiyatlara göre bir litre benzin Avrupa Yakası'nda 83,80 TL, Anadolu Yakası'nda ise 83,60 TL'den satılıyor.

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        İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

        Benzin: Avrupa Yakası 83,80 TL,

        Anadolu Yakası 83,60 TL

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        Motorin: Avrupa Yakası 96,60 TL,

        Anadolu Yakası 96,50 TL

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        LPG: Avrupa Yakası 41,20 TL,

        Anadolu Yakası 40,60 TL

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        MOTORİNE VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

        Benzin fiyatlarına yönelik indirim beklentisi gündeme gelirken motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim bulunmuyor. Paylaşılan bilgilere göre beklenen 4,30 TL'lik fiyat düşüşü yalnızca benzini kapsıyor.

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        Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve artan akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen eylemlerin ardından bazı dükkanlar ve araçlar zarar gördü.  

        #benzin
        #motorin
        #akaryakıt
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