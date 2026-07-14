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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman?

        Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman?

        Memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü yeniden ara zam ihtimaline çevrildi. Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir artış yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışanlar, hükümetten gelecek açıklamaları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun olası toplantı takvimini yakından takip ediyor. Şu ana kadar ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar veya komisyon toplantı tarihi açıklanmış değil. Yetkililerden gelecek son dakika açıklamaları kamuoyu tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte Temmuz 2026 asgari ücret ara zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        2026 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması ve memur ile emekli maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışan, yıl ortasında ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ara zam beklentisi gündemdeki yerini korurken, hükümet kanadından gelecek olası açıklamalar yakından takip ediliyor. Şu an itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz ayında toplanacağına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret ara zammına ilişkin tüm detaylar...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

        Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Ancak mevcut durumda hükümet tarafından Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar veya açıklama bulunmuyor.

        2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında ara zam uygulanmış olsa da sonraki yıllarda bu uygulama düzenli hale getirilmedi. Bu nedenle 2026 yılı için de süreç tamamen resmi açıklamalara göre şekillenecek.

        3

        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Temmuz 2026 itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni bir toplantı tarihi açıklanmadı. Komisyon normal şartlarda yeni asgari ücreti belirlemek üzere yıl sonunda toplanıyor. Ara zam yapılabilmesi için ise hükümetin yeni bir değerlendirme süreci başlatması ve komisyonun yeniden çağrılması gerekiyor. Şu ana kadar bu yönde resmi bir takvim paylaşılmış değil.

        4

        ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

        Asgari ücrete ikinci zam yapılıp yapılmayacağı konusunda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Ekonomi yönetimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olası açıklamalar sürecin seyrini belirleyecek.

        Çalışanlar, enflasyondaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda alınabilecek olası kararları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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        MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SONRASI GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

        Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların ardından özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gündeminde asgari ücret yer alıyor. Sosyal medyada ve kamuoyunda ara zam beklentisi sıkça dile getirilirken, resmi makamlar tarafından henüz yeni bir düzenleme açıklanmadı.

        Yeni bir gelişme yaşanması halinde gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek açıklamalara çevrilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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