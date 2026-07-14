ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Ancak mevcut durumda hükümet tarafından Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar veya açıklama bulunmuyor.

2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında ara zam uygulanmış olsa da sonraki yıllarda bu uygulama düzenli hale getirilmedi. Bu nedenle 2026 yılı için de süreç tamamen resmi açıklamalara göre şekillenecek.