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        Haberler Bilgi Gündem Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?

        Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam gelir mi, sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve işverenler gözünü hükümetten gelecek açıklamalara çevirdi. Asgari ücretin yeniden belirlenmesi halinde süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülecek. Ancak şu ana kadar komisyonun toplanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Hatırlanacağı gibi 2026 yılı için belirlenen asgari ücret; net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt ise 33 bin 30 lira olarak açıklanmıştı. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret ara zammına ilişkin son durum.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 20:47 Güncelleme:
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        Asgari ücret ara zammına ilişki yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Geçmiş yıllarda bazı dönemlerde temmuz ayında ara zam uygulamasına gidilmişti. Bu nedenle çalışanlar benzer bir kararın bu yıl da alınıp alınmayacağını araştırıyor. Bu süreçte en kritik rolü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu üstleniyor. Şu an için asgari ücret zammında gözler hükümet kanadından gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi 2026? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak mı, zam yapılacak mı? İşte detaylar...

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        ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ikinci zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Ancak hükümet kanadından gelen son açıklamalar, şu an için ara zam konusunda resmi bir çalışma bulunmadığını ortaya koydu.

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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zamla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "Hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı. Açıklama, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ara zam tartışmalarında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

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        HÜKÜMETTEN ARA ZAM AÇIKLAMASI

        Ekonomi yönetimi yıl başında belirlenen ücret politikasının devam ettiğini vurgularken, şu aşamada temmuz ayında yeni bir düzenleme planlanmadığı mesajını verdi. Buna rağmen enflasyondaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler nedeniyle kamuoyunda beklentiler sürüyor.

        Uzmanlar, ekonomik koşullarda olağanüstü bir değişiklik yaşanması halinde yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak şu an itibarıyla resmi bir hazırlık açıklanmadığını belirtiyor.

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        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılı için belirlenen asgari ücret;

        Net 28 bin 75 lira 50 kuruş

        Brüt 33 bin 30 lira

        olarak uygulanıyor. Belirlenen ücretin 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olması öngörülüyor.

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