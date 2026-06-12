ASKİ 12 Haziran barajlarda son durum: ASKİ 12 Haziran Cuma barajlarda ne kadar su kaldı?
Ankara'da su alarmı mı veriliyor? ASKİ'nin 12 Haziran verileriyle barajlardaki son doluluk oranları açıklandı. Peki, başkentin su kaynaklarında düşüş sürüyor mu, yoksa son yağışlar umut oldu mu? İşte herkesin merak ettiği güncel tablo…
Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
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Başkentte barajlar ne durumda? ASKİ’nin 12 Haziran Cuma günü paylaştığı son rakamlar, su seviyelerindeki değişimi gözler önüne serdi. Kritik eşik aşıldı mı, yaz ayları için risk var mı? Detaylar haberimizde…
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ASKİ 12 HAZİRAN 2026 CUMA BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 12 Haziran 2026 tarihli verilere göre, Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 49.20 olarak kaydedildi.
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ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 84.11
Çamlıdere Barajı: Yüzde 43.86
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70.25
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 81,50
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 71.47
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 34.57
Peçenek Barajı: Yüzde 30,41
Türkşerefli Barajı: Yüzde 10,14
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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