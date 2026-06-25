AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ: Aşure günü kılınacak namaz, okunacak dualar ve zikirler... Aşure günü hangi ibadetler yapılır?
Muharrem ayının manevi atmosferi içinde özel bir yere sahip olan Aşure Günü, bugün İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Bu anlamlı günde hangi duaların okunacağı, hangi surelerin tercih edileceği, hangi zikir ve tesbihlerin çekileceği merak konusu oldu. Aşure Günü'nde oruç tutmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, dua etmek ve Allah'ı bolca zikretmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Aşure Günü'nde hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir ve bugün yapılabilecek ibadetler nelerdir? İşte Aşure Günü'nün faziletine dair merak edilenler...
Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, İslam dünyasında manevi değeri yüksek günler arasında kabul ediliyor. Bu özel günü ibadetle geçirmek isteyenler; oruç tutmak, dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, Kur’an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi amellere yöneliyor. Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler arasında farz hükmünde özel bir uygulama bulunmamakla birlikte, nafile ibadetler ve hayır işleri tavsiye edilen davranışlar arasında yer alıyor. Peki, Aşure Günü’nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur ve bu mübarek gün nasıl değerlendirilir? İşte Aşure Günü’nde okunabilecek dualar ve yapılabilecek ibadetler...
AŞURE GÜNÜ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?
Aşure Günü’nde tavsiye edilen ibadetler şöyle sıralanabilir:
- Oruç tutmak
- Kur’an-ı Kerim okumak
- Dua etmek
- Zikir ve tesbih çekmek
- Sadaka vermek
- İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
- Tövbe ve istiğfar etmek
- Allah’tan af ve bağışlanma dilemek
- Hayır işleriyle meşgul olmak
- Manevi olarak günü ibadetle değerlendirmek
Vatandaşlar, Aşure Günü’nü ibadet, dua, zikir ve yardımlaşma gibi hayırlı amellerle geçirerek bu mübarek günün manevi atmosferinden istifade etmeye çalışıyor.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Aşure günü Peygamber Efendimizin (S.A.V) orucunu hiç bırakmadığı bir gündür. Bu vesileyle de aşure günü yapılacak en makbul ibadet o günü oruçlu geçirmektir. Ancak o gün tutulan oruç sonrası yaşanan hadise şöyledir: Medine’de aşure günü oruç tutup Sahabe-i Kiram Efendilerimize de oruç tutmalarını tavsiye edince, kendisine: “Ey Allah’ın Rasulü! Bugün Yahudi ve Hristiyanların da tazim ettiği bir gün” denildi. Bunun üzerine, “Gelecek sene olduğunda biz dokuzuncu günü de oruçlu geçirelim.” buyurdu ve ertesi seneye ulaşan sahebeler öyle yaptılar.
Bu nedenle orucunu sünnete uygun bir şekilde tutmak isteyen kardeşlerimizin, Muharrem ayının 9. günü olan 24 Haziran Çarşamba günü ile aşure günü olan 25 Haziran Perşembe gününü ya da 27 Haziran Cumartesi ile 28 Haziran Pazar günlerini oruçlu geçirmeleri gerekiyor.
AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
Aşure Günü ve gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında nafile namaz da yer alıyor. Bazı dini kaynaklarda, bu özel günün ibadetle geçirilmesinin faziletine dikkat çekilirken, Aşure Günü’nde kılınabilecek namazlardan da söz ediliyor.
Rivayetlere göre bu namaz 4 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi’nin ardından 15 kez İhlas Suresi okunur ve dördüncü rekatın sonunda selam verilerek namaz tamamlanır.
Bu namazın, samimiyetle tövbe eden ve Allah’tan bağışlanma dileyen kullar için manevi açıdan büyük faziletler taşıdığı ifade edilir. Müslümanlar, Aşure Günü’nü namaz, dua, zikir, Kur’an tilaveti ve hayır işleriyle değerlendirerek Allah’a yakınlaşmaya çalışır.
Hadis-i şerif şöyle:
EbûHureyre (RadıyallâhuAnh)dan gelen bir hadîs-i şerîfe göre: “Âşûrâ gecesi (veya günü) iki selâmla dört rekât kılar; her rekatta, bir Fâtiha, bir Zilzâl, bir Kâfirûn, bir de İhlâs Sûrelerini okur. Namazı bitirince de Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e yetmiş defa salevât okur.”
AŞURE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESPİH VE ZİKİRLER
Aşure Günü'nde bol bol zikir çekmek tavsiye ediliyor. Özellikle şu tespihler sıkça okunuyor:
- Subhanallah
- Elhamdülillah
- Allahu Ekber
- La ilahe illallah
- Estağfirullah
- Hasbiyallahu la ilahe illa hu
- Salavat-ı Şerife
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK SURELER NELER?
Aşure Günü’nde okunması zorunlu olan özel bir sure bulunmuyor. Ancak bu mübarek günü Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.
Bu kapsamda Aşure Günü’nde okunabilecek sure ve ayetler şöyle sıralanabilir:
- Fatiha Suresi
- İhlas Suresi
- Felak Suresi
- Nas Suresi
- Ayetel Kürsi
- Yasin Suresi
- Tebareke, yani Mülk Suresi
Müslümanlar, Aşure Günü’nde bu sure ve ayetleri okuyarak dua ediyor, Allah’tan af ve bağışlanma diliyor. Ayrıca Kur’an tilavetiyle birlikte zikir, tesbih ve hayır işlerine yönelmek de bu anlamlı günü değerlendirmek için tercih edilen ibadetler arasında yer alıyor.