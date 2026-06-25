AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Aşure Günü ve gecesinde yapılabilecek ibadetler arasında nafile namaz da yer alıyor. Bazı dini kaynaklarda, bu özel günün ibadetle geçirilmesinin faziletine dikkat çekilirken, Aşure Günü’nde kılınabilecek namazlardan da söz ediliyor.

Rivayetlere göre bu namaz 4 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi’nin ardından 15 kez İhlas Suresi okunur ve dördüncü rekatın sonunda selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu namazın, samimiyetle tövbe eden ve Allah’tan bağışlanma dileyen kullar için manevi açıdan büyük faziletler taşıdığı ifade edilir. Müslümanlar, Aşure Günü’nü namaz, dua, zikir, Kur’an tilaveti ve hayır işleriyle değerlendirerek Allah’a yakınlaşmaya çalışır.

Hadis-i şerif şöyle:

EbûHureyre (RadıyallâhuAnh)dan gelen bir hadîs-i şerîfe göre: “Âşûrâ gecesi (veya günü) iki selâmla dört rekât kılar; her rekatta, bir Fâtiha, bir Zilzâl, bir Kâfirûn, bir de İhlâs Sûrelerini okur. Namazı bitirince de Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e yetmiş defa salevât okur.”