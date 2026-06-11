Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Aşure Günü ve Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Aşure Günü, Muharrem ayının gelişiyle birlikte yeniden gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Manevi yönüyle dikkat çeken bu özel gün, Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek. Paylaşma ve bereketin simgesi kabul edilen Aşure Günü’nde, ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı da hazırlanarak bu anlamlı zaman dilimi yaşatılacak. İşte 2026 Muharrem ayının başlangıcı ve Aşure Günü’ne ilişkin detaylar…