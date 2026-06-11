Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Aşure Günü ve Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, hicri yılbaşı ve Aşure Günü yeniden gündemde yerini aldı. Paylaşma ve bereketin sembolü olarak kabul edilen Aşure Günü'nde ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşureler hazırlanarak bu özel gün idrak edilecek. Peki, 2026 yılında Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi...
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Aşure Günü, Muharrem ayının gelişiyle birlikte yeniden gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Manevi yönüyle dikkat çeken bu özel gün, Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek. Paylaşma ve bereketin simgesi kabul edilen Aşure Günü’nde, ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı da hazırlanarak bu anlamlı zaman dilimi yaşatılacak. İşte 2026 Muharrem ayının başlangıcı ve Aşure Günü’ne ilişkin detaylar…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?
Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MUHARREM AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ NELER?
Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.
Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.
Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.