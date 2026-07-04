RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7586 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün 13 Ocak 2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11498)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11499)

–– Bitlis-Ahlat İçmesuyu Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11500)

–– İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11501)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11502)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/155, 156)

YÖNETMELİKLER

–– Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği

–– Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

–– Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile İlgili 2026/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) ile İlgili 2026/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 333)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 334)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 335)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 9)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/24)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/26)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/7/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-27 ve 28 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2026 Tarihli ve 14718 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2026/1, K: 2026/8)

–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri