Atama kararları Resmi Gazete'de! 4 Temmuz Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete'nin 4 Temmuz 2026 Cumartesi tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının yanı sıra İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranına ilişkin düzenleme, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatına yönelik tarife kontenjanı kararı ile çok sayıda yönetmelik ve tebliğ yer aldı. Ayrıca OECD İstanbul Merkezi'ne ilişkin uluslararası protokol ile Brezilya ile savunma sanayi iş birliği anlaşmasının onaylanmasına dair kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ve öne çıkan düzenlemeler...
4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve idare ile yargı bölümlerine ilişkin birçok önemli karar yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar, ekonomik düzenlemeler ve ithalata ilişkin kararlar bugünkü sayının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bunun yanında sağlık, vergi, gümrük ve finans alanlarında çok sayıda yönetmelik ve tebliğ de yürürlüğe girdi. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımlandı? İşte 4 Temmuz 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararlarının detayları...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU İLE İLGİLİ YENİ KARAR
Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen amaçlar için kullanılabilecek oranının artırılmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.
AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINA TARİFE KONTENJANI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi. Kararın ayrıntıları ilgili tebliğ ile birlikte yürürlüğe girdi.
RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7586 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün 13 Ocak 2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11498)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11499)
–– Bitlis-Ahlat İçmesuyu Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11500)
–– İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11501)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11502)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/155, 156)
YÖNETMELİKLER
–– Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği
–– Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGELER
–– Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile İlgili 2026/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
–– Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) ile İlgili 2026/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 333)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 334)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 335)
–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 9)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/24)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/26)
–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/7/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-27 ve 28 Sayılı Kararları
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2026 Tarihli ve 14718 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2026/1, K: 2026/8)
–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri