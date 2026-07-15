AVM'ler bugün açık mı? Forum İstanbul - Cevahir - Mall of İstanbul - Zorlu - ANKAmall - KentPark AVM 15 Temmuz'da saat kaçta kapanacak?
AVM'ler bugün açık mı? 15 Temmuz çarşmaba bugün AVM'ler saat kaçta kapanacak? Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da AVM'ye gidecekler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere bugün resmi tatil ve birçok kurum ve kuruluş bugün kaanlı olacak. Peki, Forum İstanbul - Cevahir - Mall of İstanbul - Zorlu - ANKAmall - KentPark AVM - İstinye Park İzmir - İzmir Optimum 15 Temmuz'da saat kaçta kapanacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:56 Güncelleme:
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AVM bugün açık mı? 15 Temmuz yani bugün birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu nedenle gün içerisinde AVM'ye gidecekler merakla başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. Peki, 15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? İşte güncel detaylar...
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AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?
AVM'ler bugün yani 15 Temmuz Çarşmab günü açık olacak. Saat 10.00 - 22.00 arasında AVM'ler günlük faalietlerine devam edecekler.
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AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Üç büyük şehirdeki Forum İstanbul - Cevahir - Mall of İstanbul - Zorlu - ANKAmall - KentPark AVM - İstinye Park İzmir - İzmir Optimum gibi AVM'ler de bu akşam saat 22.0'ye kadar açık olacak.
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