AVM'ler bugün açık mı? Forum İstanbul - Cevahir - Mall of İstanbul - Zorlu - ANKAmall - KentPark AVM 15 Temmuz'da saat kaçta kapanacak?

AVM bugün açık mı? 15 Temmuz yani bugün birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu nedenle gün içerisinde AVM'ye gidecekler merakla başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. Peki, 15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? İşte güncel detaylar...