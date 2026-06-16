AYT 2026 SINAV SAATİ: AYT sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? AYT sınavı ne zaman?
AYT 2026 sınavı için geri sayım sürerken adayların en çok merak ettiği konu sınav saatleri oldu. Üniversiteye girişte belirleyici rol oynayan Alan Yeterlilik Testi (AYT), sabah saatlerinde başlayacak ve üç saatlik kritik bir maraton şeklinde uygulanacak. Peki AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve adayları sınav günü neler bekliyor? İşte tüm detaylar…
Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek 2026 AYT sınavı için heyecan dorukta. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de adaylar sabah erken saatlerde salonlarda yerini alacak ve 180 dakikalık zorlu bir sınav sürecine girecek. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri ise şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AYT 2026 saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
2026 AYT (Alan Yeterlilik Testi) için ÖSYM takvimine göre sınav saatleri şu şekildedir:
Sınav başlangıç saati: 21 Haziran 2026 Pazar günü 10.15
Sınav bitiş saati: 13.15
Sınav süresi: 180 dakika (3 saat)
Buna göre adaylar sabah 10.15’te sınava başlayacak ve 3 saatlik sınav maratonunun ardından 13.15 itibarıyla AYT oturumu tamamlanmış olacak.