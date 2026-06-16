AYT 2026 SINAV SAATİ: AYT sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? AYT sınavı ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek 2026 AYT sınavı için heyecan dorukta. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de adaylar sabah erken saatlerde salonlarda yerini alacak ve 180 dakikalık zorlu bir sınav sürecine girecek. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri ise şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AYT 2026 saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…