AYT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi! İşte AYT sınav giriş belgesi çıkarma ekranı
AYT sınav giriş belgesi sorgulamaları YKS sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte artmaya başladı. Bilindiği üzere sınav yerleri sınav giriş belgeleri üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca sınav salonlarına da sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına alınmıyorlar. Peki, AYT sınav giriş belgesi açıklandı mı? AYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte ÖSYM AİS AYT sınav giriş belgesi çıkarma ekranı...
Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
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AYT sınav giriş belgesi, TYT sonrası YKS'nin ikinci aşamasına girecek adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden nasıl çıkarılır? AYT sınav yerleri belli oldu mu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ÖSYM AİS AYT sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
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AYT SINAV YERLERİ / AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ
AYT sınav yerleri AYT sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından belli oldu. AYT sınavgiriş belgeleri ise ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından yayınlandı.
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Aşağıdaki linke tıklayarak AYT sınav giriş belgesine erişim sağlayabilir ve ücrtesiz olarak çıktınızı alabilirsiniz.
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