Babalar Günü 2026: Babalar günü bu yıl ayın kaçında? Babalar günü hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü’nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının önemli bir rolü vardır.

Sonora Smart Dodd, annesinin vefatının ardından kendisini ve beş kardeşini büyük bir fedakârlıkla tek başına büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak istemiş ve bu amaçla özel bir gün ilan edilmesini önermiştir.

Başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak kutlanmasını teklif etmiş, ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk resmi kutlama 19 Haziran 1910’da Washington’da gerçekleştirilmiştir.

Daha sonraki yıllarda bu fikir giderek yayılmış; 1966’da ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü, ABD’de resmiyet kazanmış ve zamanla tüm dünyada kabul görerek kutlanmaya başlamıştır.