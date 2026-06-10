Babalar Günü 2026: Babalar günü bu yıl ayın kaçında? Babalar günü hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
Haziran ayının en anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü yaklaşırken tarih ve gün bilgisi yeniden gündemde. Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor ve bu geleneğin çıkış hikâyesi neye dayanıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Haziran ayının en özel günlerinden biri olan Babalar Günü yaklaşırken, kutlama tarihi ve haftanın hangi gününe denk geldiği yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Babalar Günü’nün ne zaman kutlanacağı, hangi güne rastladığı ve bu anlamlı geleneğin nasıl ortaya çıktığı ise merakla araştırılıyor. Tüm detaylar haberimizde…
BABALAR GÜNÜ BU YIL AYIN KAÇINDA?
Babalar Günü 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Her yıl haziran ayının üçüncü pazarı olarak belirlenen Babalar Günü, 2026’da da bu takvime göre 21 Haziran tarihine denk geliyor. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi ve saygıyı ifade etmek için dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl haziran ayında kutlanıyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Babalar Günü’nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının önemli bir rolü vardır.
Sonora Smart Dodd, annesinin vefatının ardından kendisini ve beş kardeşini büyük bir fedakârlıkla tek başına büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak istemiş ve bu amaçla özel bir gün ilan edilmesini önermiştir.
Başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak kutlanmasını teklif etmiş, ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk resmi kutlama 19 Haziran 1910’da Washington’da gerçekleştirilmiştir.
Daha sonraki yıllarda bu fikir giderek yayılmış; 1966’da ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü, ABD’de resmiyet kazanmış ve zamanla tüm dünyada kabul görerek kutlanmaya başlamıştır.