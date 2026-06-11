Haziran ayının ortalarına yaklaşılırken Babalar Günü tarihi, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Babalarına özel bir sürpriz hazırlamak, anlamlı bir hediye seçmek ya da keyifli bir aile planı yapmak isteyen milyonlarca kişi, güncel takvimi yakından inceliyor. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak, Haziran ayının kaçına denk geliyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...