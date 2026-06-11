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        Haberler Bilgi Gündem Babalar günü ne zaman, bu hafta mı? 2026 Babalar günü Haziran'ın kaçında kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

        Babalar günü ne zaman, bu hafta mı? 2026 Babalar günü Haziran'ın kaçında kutlanacak?

        Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl babalara duyulan sevgi ve minnetin simgesi olarak kutlanan bu özel günün 2026'da hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Bununla birlikte Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi ve dünya genelinde nasıl yaygınlaştığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte detaylar ve tarihçesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Haziran ayının ortalarına yaklaşılırken Babalar Günü tarihi, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Babalarına özel bir sürpriz hazırlamak, anlamlı bir hediye seçmek ya da keyifli bir aile planı yapmak isteyen milyonlarca kişi, güncel takvimi yakından inceliyor. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak, Haziran ayının kaçına denk geliyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

        Babalar Günü, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.

        Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart'ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.

        Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'da gerçekleşmiştir.

        1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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